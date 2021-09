Moi, Saimone Qeleca, vedette du Supersevens, maçon et ailier... en Honneur !

Maçon la semaine, ailier à Digne (Honneur) le week-end, Saimone Qeleca, la révélation du Supersevens, a un parcours hors du commun. Guettez plutôt !

Ah le Sevens... Son spectacle à outrance, ses essais toutes les 90 secondes, son ambiance légère et son nid à pépites. On vous le disait via un article en début d'été, le rugby à 7 est une vraie niche de talents permettant de faire éclore des garçons peinant à se frayer un chemin parmi le monde professionnel, tapis dans l'ombre où tout simplement moins performants à XV. Une nouvelle fois, le Supersevens n'y a pas échappé et de nombreux illustres inconnus du public du Top 14 ont prouvé qu'ils possédaient les qualités pour briller au-delà du championnat Espoirs... Et bien plus encore !

Rugby à 7 - Les 5 pépites que nous a permis de découvrir la 1ère étape du Supersevens 2021Car si plus de 99% des joueurs engagés sur les étapes du championnat de France de rugby à 7 débarquaient soit de Top 14, des équipes jeunes ou de Fédérale 1, un seul et unique garçon provenait d'un échelon encore inférieur. Mais alors bien inférieur, puisque Saimone Qeleca ne joue même pas au niveau fédéral à XV, mais bel et bien en Honneur, soit la... 7ème division française cette année ! Invraisemblable, vous dîtes ? Complètement, surtout quand on sait que le joueur de Digne (04) a tout simplement survolé ces étapes qualificatives du Supersevens sous les couleurs de Monaco.