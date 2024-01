STATISTIQUES. Toulouse et Bordeaux survolent cette Champions Cup : les chiffres le prouvent !

Alors que l’issue de cette phase de poules de Champions Cup n’a pas encore sonnée, on connaît déjà quelques clubs qualifiés. Qui devraient recevoir à domicile en 8ème de finale, comme Toulouse et l’UBB.

Alors que l’issue de cette phase de poules de Champions Cup n’a pas encore sonnée, on connaît déjà quelques clubs qualifiés. Et qui devraient recevoir à domicile en 8ème de finale, en l’occurrence Toulouse, l’UBB, le Leinster ou encore Northampton, respectivement leaders de leur poule.

Et si certaines formations pêchent comme le RCT ou le Racing, soulignons la forme exceptionnelle du Stade Toulousain et de l’UBB, qui survolent ces phases de poule pour l’instant. Pourtant, les clubs du bord de la Garonne n’ont pas affronté de peintres, comme leurs respectifs 49 et 44 points par match pourraient le laisser croire. Non, les coéquipiers de Matthieu Jalibert ont tout simplement déroulé face au Connacht et à Bristol avant de pulvériser les Saracens ce dimanche, en leur infligeant la plus lourde défaite de leur histoire européenne (55 à 15).

Quant à eux, ceux d’Antoine Dupont ont probablement fait encore plus fort jusqu’ici, terrassant les Harlequins et l’Ulster chez eux. Deux équipes réputées difficilement maniables chez elles et qui trustent d'ailleurs les premières places de leur championnat local…

Des statistiques ahurrissantes



Preuve de cette démonstration de force offensive depuis le début de la campagne ? Les chiffres ! Sur les 3 premiers matchs et d’après les statistiques de l’EPCR, Toulouse et Bordeaux sont les équipes qui marquent le plus (21 et 20 essais), qui franchissent le plus (51 à 49), qui battent le plus de défenseurs (72 contre 81) et qui parcourent le plus de mètres ballon en main (1707 et 1741). Le tout récompensé de 3 victoires bonifiées, bien sûr.

