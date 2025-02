Stade Toulousain. ‘‘Il a mis fin à ma carrière’’ : toujours taquin, Huget se paye Dupont !

Interviewé par Sud-Ouest, Yoann Huget a évoqué sa relation avec Antoine Dupont, quand il évoluait encore avec le Stade Toulousain.

Depuis 2021, Yoann Huget est retraité des terrains. Désormais, il vit de ses multiples investissements, d’interventions publiques et médiatiques et aussi d’une autobiographie baptisée “Je ne vous avais pas dit au revoir”, coécrite avec David Reyrat, parue le 22 janvier aux éditions Hugo Sport.

Pour parler de sa carrière, l'ancien ailier international s’est aussi exprimé dans les colonnes de Sud-Ouest en ce week-end de Crunch. Toujours avec une pointe d’humour, il évoque sa retraite et sa fin de carrière. “Au vu des chocs qu’il y a en ce moment, on est mieux sur le canapé”, répond l’ancien du Stade Toulousain quand on lui demande si le rugby lui manque.

Ensuite, il revient sur son dernier match. C'était le 24 avril 2021, au stade Ernest-Wallon contre le Racing 92. Ce jour-là, Yoann Huget marque le dernier essai de sa carrière, mais aussi connaît l’ultime blessure de cette dernière. Après la rupture de l’un de ses tendons d’Achille, le Toulousain raccroche les crampons.

Une fin d’autant plus triste que l’ancien Bayonnais a souvent expliqué publiquement à quel point le rugby professionnel usait le corps de ses athlètes, dont le sien. “Cela fait deux ans que je traîne une blessure, au tendon d'Achille. J'ai du mal à m'en remettre. C'est pour ça que j'ai pris cette décision d'arrêter et de laisser mon corps se restructurer. Depuis 2015, je l'emmène dans des retranchements qui sont un peu durs”, avait-il confié au micro de Canal+ au début de l’année 2021.

Mais aujourd’hui, celui a joué 170 matchs avec la tunique du Stade Toulousain n’est plus hanté par ce moment. Il se permet même d’en rire en taquinant quelques anciens coéquipiers. Preuve en est, il se paye Antoine Dupont, qui lui avait fait la passe juste avant sa blessure. “Il a mis fin à ma carrière”, raconte-t-il aujourd’hui en ironisant sur la situation.

Par ailleurs, cette attitude et ce rapport avec les joueurs, c’est ce qui le rend nostalgique. Toujours pour Sud-Ouest, Yoann Huget confie ce qui lui manque le plus de sa carrière professionnelle : “Je dirai que c’est cette vie en collectivité qui me manque le plus. Le match en soi, ça dure 80 minutes, mais ce qu’on vit pendant tout le reste de la semaine, c’est incroyable.[...] Pendant plus de 15 ans, j’ai vécu au quotidien avec 35 mecs. Nos règles, on les fixe dans notre propre vestiaire. Lorsqu’on retrouve une vie un peu plus normale, il faut un petit temps d’adaptation.”

Intervenant régulier sur Sud Radio, il avait évoqué une “coupure sociale” compliquée à gérer à l’occasion de sa retraite. À 37 ans, l’ancien international du XV de France est prêt à profiter du Crunch, ce samedi. Yoann Huget en profitera pour jeter un œil aux performances d’Antoine Dupont et de ses anciens copains du Stade Toulousain.

