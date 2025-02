6 Nations. Cet Anglais connaît (trop ?) bien Dupont et inquiète le XV de France

Pour ce Crunch, le XV de France va défier l’Angleterre et Antoine Dupont va retrouver son ancien entraîneur qu'il a côtoyé au Castres Olympique, Joe El Abd…

Il y a des parcours dans une carrière qui font que les hommes se croisent, puis se perdent de vue avant de se retrouver sous un pavillon différent. Cette dynamique, c’est celle que vont expérimenter le capitaine du XV de France Antoine Dupont et le membre du staff de l’Angleterre, Joe El Abd. Après avoir travaillé ensemble, ils se confronteront ce samedi 8 février (17h45) à Twickenham, pour le Crunch de ce Tournoi des 6 Nations 2025.

En effet, les deux hommes se sont côtoyés de 2015 à 2017, avant qu’Antoine Dupont ne rejoigne le Stade Toulousain. À l’époque, le numéro 9 évoluait dans le Tarn au Castres Olympique, où il a terminé sa formation après être passé par Magnoac et Auch.

L’entraîneur de la défense de l’Angleterre, Joe El Abd a été dans le staff du Castres Olympique de 2015 à 2019. Il était alors d'entraîner les avants. S’il ne coachait pas directement le demi de mêlée, il en connaît tout de même beaucoup sur le Français. Pour cause, il était aussi responsable du système défensif du Castres Olympique à cette époque.

Aujourd’hui, Joe El Abd est l’entraîneur de la défense du XV de la Rose. Engagé en novembre dernier pour réaliser cette mission, ce sera la troisième fois qu’il observe Antoine Dupont et ses coéquipiers depuis le banc adverse, avec le demi de mêlée aligné sur la feuille de match. Par le passé, il leur a concédé une défaite et a obtenu une victoire, toutes les deux avec le Castres Olympique.

Antoine Dupont, joueur observé

De plus, l’entraîneur a forcément étudié la manière dont Antoine Dupont gérait son pack, sa manière de se comporter autour des rucks. Également, il a aussi étudié le profil du numéro 9, lorsqu’il travaillait avec Christophe Urios dans le Tarn. Par ailleurs, le capitaine du XV de France l’a dit lui-même en conférence de presse, ce vendredi 7 janvier : “Je sais qu'il me connaît très bien.”

En conférence de presse, Joe El Abd s’est exprimé au sujet d’Antoine Dupont. À ce moment-là, il n’a pas réussi à déceler une faille probante dans le jeu du Français. “A-t-il une faiblesse ? Pas sûr que nous pouvons parler de faiblesses avec lui… Il s'agit simplement d'être prêt à tout moment et de rester lucide sur le match”, assurait-il alors.

En retour, le Toulousain a aussi donné son ressenti sur son ancien entraîneur. “Je me souviens de ma période avec Joe, il y a quelques années. Il voulait appliquer son état d’esprit à notre équipe. Il nous disait de mettre beaucoup de pression et de vitesse en défense. Ça, on a pu le voir sur le dernier match des Anglais. Demain, je pense que ce sera encore le cas contre nous”, commente ainsi le champion olympique.

