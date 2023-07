VIDEO. INSOLITE. Yoann Huget domine Big Boo avant d'être terrassé par les cafards de Fort Boyard

Les fans de rugby ont retrouvé Yoann Huget, l'ancien ailier du Stade Toulousain et du XV de France, dans une tout autre arène : celle de ''Fort Boyard''.

Ce samedi 1er juillet 2023, les fans de rugby ont été ravis de retrouver Yoann Huget, l'ancien ailier du Stade Toulousain et du XV de France, dans une tout autre arène : celle de "Fort Boyard". Accompagné d'Anne Sila, le joueur a notamment été confronté à la cabine abandonnée du Père Fouras, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. L'occasion de découvrir une autre facette de la personnalité de ce joueur emblématique. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'était pas vraiment dans son élément.



Dans cette première émission de la saison, Yoann Huget a dû faire preuve d'ingéniosité pour résoudre une énigme du Père Fouras dans une vieille cabine téléphonique désaffectée. Collant son oreille contre le combiné, il devait se concentrer malgré une pluie de blattes, de cafards et même de serpents sur la tête ! Un défi pour garder son sang-froid et trouver la solution.



Mais ce n'était pas tout ! L'ancien Tricolore a également dû affronter Big Boo, un colosse de 2 mètres pour 140 kilos. Chargé de sonner le gong, Big Boo est aussi le geôlier des prisonniers et des prisons de Fort Boyard. Huget a dû se mesurer à lui lors d'un face-à-face musclé, et après une première manche perdue, il a su se ressaisir et dominer son adversaire lors des deux suivantes.





Rappelons que Yoann Huget est une figure majeure du rugby français. Avec le Stade Toulousain, il a remporté de nombreux titres, dont trois championnats de France et une Coupe d'Europe. Il a également été un pilier de l'équipe nationale, accumulant plus de 60 sélections et participant à plusieurs éditions du Tournoi des Six Nations et de la Coupe du Monde. Il avait pris sa retraite sportive en 2021. VIDEO. Revivez les plus beaux essais de la carrière de Yoann Huget