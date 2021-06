VIDEO. La belle image : Médard et Huget partagent le Brennus avec leur copain Vincent Clerc

Ancien joueur du Stade Toulousain devenu consultant pour France Télévisions, Vincent Clerc a pu goûter au Brennus grâce à ses anciens coéquipiers.



C'est une des images que l'on retiendra de cette finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Champions de France après avoir dominé les Maritimes, les Toulousains ont entrepris un tour d'honneur pour présenter le bouclier de Brennus aux supporters. Les deux compères Yoann Huget et Maxime Médardn'ont pas pu résister à l'envie de partager ce moment avec leur ancien coéquipier Vincent Clerc, devenu consultant pour France Télévisions. Une belle séquence filmée en direct et sous la pluie de Saint-Denis. Pour rappel, Huget a pris sa retraite il y a quelques semaines tandis que Médard a choisi de jouer une dernière saison avec Toulouse.