S’habiller classe pendant la Coupe du monde ? Nous vous avons déniché une pépite !

Shilton offre une gamme pour supporter votre équipe avec classe et confort. Focus sur la marque française sport chic qui fête ses 30 ans.

On le dit, le monde du rugby est un marché de niche ! Ce n'est donc pas pour étonnant que vous ayez un mal de chien à trouver une grande variété où à sortir de "l'aseptisation" pleinement acceptée de ses produits. Reste que celui-ci tend à évoluer, grâce notamment à des marques qui tentent de moderniser un peu la chose. C'est le cas de Shilton, habilleur officiel de clubs hexagonaux comme l'AS Béziers, Montpellier ou le Castres Olympique, qui vient d'établir une nouvelle gamme pour le Mondial.

La marque de prêt-à-porter masculin, créée en 1993 et corrélée depuis toujours au monde du rugby, compte aujourd'hui 16 boutiques dans toute la France et se veut orientée sport chic, tout en évoluant au gré du temps et des tendances. Cette année, plus encore qu'à l'accoutumée, l'aobjectif de Shilton est donc permettre à tous d'être à la fois dans la peau d'un supporter, tout en portant un polo élégant et confortable. Et ce grâce à l’excellence des matières, dont le coton égyptien, réputé pour sa force de caractère.

Nos équipes veillent à vous offrir les plus belles étoffes. Notre coton égyptien, réputé pour sa force de caractère, est le numéro 1 pour la fabrication de nos vêtements.

C’est en toute simplicité, mais sans jamais manquer d’inspiration et de classe, que la marque propose donc cette capsule pour le Mondial, avec de produits variés. Pour que vous puissiez soutenir votre équipe préférée (France ou Nouvelle-Zélande, au choix, mais la France de préférence s'il vous plaît) avec, notamment, la spécificité de Shilton, à savoir les polos. Disponibles dans divers coloris et surtout, dans toutes les tailles que vous souhaitez. Ici, même le plus solide des deuxièmes lignes trouverait chaussure à son pied, alors plus d'excuse : si l'inconfort des maillots ou leur aspect trop sportswear vous lasse, foncez ! Histoire d'être fin prêt pour le France/Nouvelle-Zélande du 8 septembre, qui s'annonce grandiose...

Shilton propose tous ses produits en grande tailles, et jusqu'au 6XL

Shilton, c'est une histoire d'amitié, on mise sur l'esprit d'équipe

C’est certainement pourquoi d’anciens sportifs et personnalités publiques ont rejoint la maison Shilton. Entre temps ,ils sont devenus des amis, et des amoureux de la marque.

On peut citer entre autres :

Rémy Martin (Rugbyman)

Jean-François Tordo (Rugbyman)

Jean-Marie Bigard (humoriste)

Grégory Anquetil (Handballeur)

Franck Sauzée (Footballeur)

Pierre Augé (Chef cuisinier)

Frédéric Patrac (Boxeur)

Frédéric Déhu (Footballeur)

Shilton s'affiche comme une famille, à l'image de notre sport, et de tant autres disciplines fédératrices. Marquer son appartenance à ces familles, c'est souvent la mission dans laquelle se lancent les amoureux de cet univers, comme l'a fait Michaël Guedj en 1993, et qui nous permet aujourd'hui, de porter avec élégance les couleurs de nos équipes pendant le mondial.

