RUGBY. XV de France. Raphaël Ibanez bientôt chez les All Blacks

XV de France. Mola, Kockott, le Major Gérald : qui pour remplacer les adjoints de Galthié après 2023 ?Le manager de l'équipe de France Raphaël Ibanez va quitter les Bleus après les tests de novembre. Mais rassurez-vous, ce n'est que pour quelques semaines. Selon RMC, l'ancien talonneur international va passer un mois en Nouvelle-Zélande dans un cadre privé. Mais il va en profiter "pour échanger avec des entraîneurs reconnus sur place et enrichir sa réflexion sur le management des hommes". Un mois d'un an de la coupe du monde et du match d'ouverture face aux All Blacks, le bras droit de Fabien Galthié va, à n'en pas douter, revenir avec de précieux conseils à distiller au staff mais aussi aux joueurs. Si la Nouvelle-Zélande a connu des moments compliqués durant l'été, elle n'en reste pas moins le pays du rugby et un modèle pour beaucoup de nations. Raphaël Ibanez s'est immergé pendant 4 mois en Nouvelle-Zélande [Vidéo]Ce n'est pas la première fois que Raphaël Ibanez ou un autre entraîneur tricolore se rend au pays du long nuage blanc. En 2019, et après un premier séjour aux antipodes de l'Hexagone, il avait passé quatre mois au sein de l'encadrement du Thames Valley Rugby avec "le dessein de mieux comprendre la culture qui habite les joueurs de rugby en Nouvelle-Zélande", comme il l'avait confié au Figaro. Il avait ensuite eu de longs échanges avec Fabien Galthié. On imagine qu'il aura également des choses à lui dire en janvier prochain, à quelques semaines du début du Tournoi des 6 Nations. 2023 est une année ultra-importante pour le rugby français. Non seulement les Bleus vont défendre leur titre après le Grand Chelem, mais ils font partie des favoris pour la couronne mondiale. RUGBY. Qui sont les favoris de la Coupe du monde 2023 à un an du coup d'envoi ?