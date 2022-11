RUGBY. XV de France. Quels Bleus voudront exorciser la déconvenue de 2017 face au Japon ?

Si le XV de France a récemment battu le Japon, il reste sur un match nul mémorable face à cette nation en 2017 à domicile. Quels joueurs voudront se racheter dimanche ?

XV de France. Doit-on s'attendre à un festival offensif face au Japon ?Forts de ses douze victoires de rang, le XV de France retrouve le Japon dimanche à Toulouse. Un match largement à la portée de Bleus de Fabien Galthié. Ces derniers ont épinglé toutes les nations du Top 10 mondial à leur tableau de chasse, des All Blacks aux Anglais en passant par les Wallabies, les Irlandais et les Springboks. Les Japonais ont aussi subi la loi des Tricolores cet été face à une équipe largement remaniée. Dimanche, certains cadres comme Baille et Dupont manqueront encore à l'appel. Mais l'ossature du XV de France sera en grande partie sur le pré. Et ce, même si on peut s'attendre à quelques changements dans les lignes. Le staff devrait en effet faire confiance à ceux qui ont remporté les deux premiers tests face aux Wallabies et aux Sud-Africains. RUGBY. Le XV de France peut-il vraiment terminer l'année à la première place mondiale ?Il est important de conserver une certaine continuité et de travailler les automatismes au maximum. De plus, la France ne peut pas se permettre de prendre ce match à la légère. Perdre face au Japon serait à n'en pas douter un énorme coup d'arrêt pour cette équipe. Si ça ne remettrait pas en cause tout le travail effectué jusqu'à présent par le staff, cela mettrait un terme à la série historique de succès des Bleus. Cela montrerait aussi aux autres nations que la France n'est pas invincible. Aussi peut-on s'attendre à une prestation sérieuse des protégés de Galthié pour enchaîner sur une 13e victoires de rang et effacer un peu plus les désillusions du passé. XV de France. Quelle équipe face au Japon pour terminer l'année en beauté ? A vous de voter !Dans l'Hexagone, rares sont ceux qui ont oublié ce match du 25 novembre 2017. Et encore moins l'ancien sélectionneur Guy Novès. Si les Bleus n'avaient pas perdu face au Japon, ce résultat, 23 partout, et la manière dont les joueurs s'étaient conduits sur le pré, avaient précipité la chute de l'ancien boss de Toulouse. Ce dimanche, certains joueurs repenseront certainement à cette rencontre au moment d'affronter à nouveau le Japon. Ce ne sera pas le cas d'Antoine Dupont, remplaçant à l'époque, suspendu après son carton rouge. Mais Damian Penaud, Romain Taofifenua et Sekou Macalou pourraient bien être titulaires à nouveau comme en 2017. S'ils n'ont rien à prouver face à cette nation, leur esprit de compétition devrait cependant les pousser à jouer cette rencontre à fond pour exorciser le passé.