RUGBY. XV de France. ''Les équipes trop propres ne gagnent rien'', Paul Willemse refuse le rôle du méchant

Paul Willemse, le deuxième ligne du XV de France, a commenté son expulsion face à l'Irlande à Marseille lors de la première journée du Tournoi des 6 Nations.

Au niveau international, comme en club, chaque action, chaque décision peut peser lourd. Paul Willemse, le deuxième ligne du XV de France, en a fait l'amère expérience lors du choc contre l'Irlande dans le cadre du tournoi des 6 Nations, à Marseille. "Je ne suis pas un mec méchant, qui fait mal gratuitement."

Une semaine après son expulsion, qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité de nombreuses réactions dans le monde de l'ovalie, le joueur de Montpellier est revenu via le Midi Olympique sur les actions qui ont entrainé son expulsion lors de la première journée. A savoir deux cartons jaunes, le second ayant été transformé en rouge après le bunker.

"Les équipes trop propres, elles ne gagnent rien," a-t-il déclaré, soulignant un aspect parfois brutal mais réaliste du haut niveau. "Vous ne pouvez pas être 100 % propre et avoir peur de faire des fautes." Ces mots reflètent la fine ligne entre l'engagement total et la faute, ligne que Willemse admet avoir franchie, non par malveillance, mais dans le feu de l'action, en cherchant à donner le meilleur de lui-même. " J'étais juste en train de faire mon job". Des déclarations qui font notamment écho à celle de l'ancien international sud-africain Schalk Burger cette semaine. "Je pense que c'était plus impressionnant que ça ne l'a été vraiment. Il est dans son rôle. Il veut attaquer les rucks." Néanmoins, le rugby de très haut, ce sont des petits détails, quelques centimètres qui font la différence entre un arrêt buffet et un plaquage dangereux. Des détails qui lui ont fait défaut au Vélodrome.

Willemse est aussi revenu sur son parcours semé d'embûches, marqué par les blessures qui l'ont privé de deux Coupes du monde. Appelé en remplacement du joueur du Stade Toulousain Emmanuel Meafou, il voyait dans ce Tournoi des 6 Nations une "opportunité de fou".

Malheureusement, son expulsion a plongé le joueur dans une période de doute intense : "Quand j'ai quitté le groupe, j'avais l'impression que je n'étais rien." Suspendu quatre semaines, il va manquer les deux prochaines rencontres du Tournoi ainsi que plusieurs matchs de Top 14. Sera--t-il à nouveau appelé par le staff en vue de la fin du 6 Nations ? En attendant, Paul Willemse, qui a affronté le négatif, préfère regarder le positif. "Je suis rentré chez moi, la santé est là, tout le monde va bien... Si je ne vois ma vie que par le prisme de ma carrière dans le rugby, je tombe en dépression". Ce samedi, il sera le premier supporter de ses coéquipiers en quête de victoire sur la pelouse de l'Ecosse.