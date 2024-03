RUGBY. XV de France. Galthié brise (enfin) le silence : ''nous et les joueurs étions choqués''

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a pris la parole et évoqué sans langue de bois les difficultés des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations 2024.

6 NATIONS. Un XV de France hanté par le quart : ''comme si on s'était retrouvé au lendemain du match''Quelques jours seulement après la fin du Tournoi des 6 Nations, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a pris la parole pour débriefer la compétition. Une attitude qui tranche avec celle de la fin de la Coupe du monde. Le technicien avait en effet été très discret suite à l'élimination en quart de finale face à l'Afrique du Sud.

Des Bleus pas prêts mentalement...

Il avait ensuite confié qu'il avait fallu faire le deuil de cette défaite. Chose que les joueurs n'ont pas été en mesure de faire. Ce qui explique en partie le début de compétition chaotique des Bleus. "Les joueurs n'avaient pas digéré pour basculer avec pleine puissance comme nous, le staff, on avait pu le faire", a ainsi confié Galthié en conférence de presse via L'Equipe.

Mais ce n'est pas tout. Contrairement à des Irlandais qui étaient affutés dès l'entame du 6 Nations, on a vu des Tricolores à la peine. Et pas seulement mentalement. "Quand on a fait les tests de masses corporelles, nous (le staff) et les joueurs étions choqués", ajoute le patron des Bleus. Bien que ces derniers aient pour la plupart enchaîné en club après le Mondial, ils n'ont pas réussi à conserver les bénéfiques de la préparation à la Coupe du monde.

... et physiquement

''Les joueurs avaient pris de la masse grasse et perdu de la masse maigre, alors qu'ils ont joué quasiment tout le temps en club. Dans l'équilibre régénération-repréparation-jeu, il leur avait manqué toute une partie nécessaire pour se recentrer sur eux-mêmes, avant de se recentrer sur des échéances différentes."

Difficile de savoir quels joueurs sont concernés. Mais il était clair pour tout le monde que le XV de France n'était pas aussi bien préparé que les Irlandais. Et aussi en forme qu'il avait pu l'être avant les précédents tournois. Et ce, même s'il y avait aussi des différences entre les joueurs d'un point de vue physique.

Le problème, c'est que les joueurs ont du mal à se remettre dans le rythme si on en croit les propos du sélectionneur. Lequel a visiblement décidé de mettre les choses à plat alors qu'il avait été très protecteur avec ses ouailles pendant le Tournoi. "Notre équipe n'est pas au maximum à ce moment-là, on le sait, mais c'est souvent comme ça dans nos Tournois depuis quatre ans, où on monte en puissance sur la fin."

Mais celle-ci ne va pas se passer comme prévu. Et sans l'apport de sang neuf, on peut penser que le XV de France n'aurait peut-être pas terminé aussi bien avec des succès à Cardiff et sur l'Angleterre. En effet, après le match gagné à l'arrachée en Écosse, les Bleus avaient une semaine de récupération et des devoirs à faire à la maison.

Un mal pour un bien ?

Alors que tout le monde pensait que le plus dur était derrière, Galthié y compris, ce dernier se rend compte que "les données ne sont pas assez hautes sur les entraînements à la maison du mercredi et vendredi." Mais il a choisi de ne pas en parler et de protéger ses joueurs et de garder les mêmes éléments. Etait-ce la bonne solution ?

Le match nul à Lille a été riche d'enseignements. Et il a finalement permis au staff de faire évoluer sa méthode. Un mal pour un bien. "On mélange les cartes, on apporte de l'énergie. Et on a ce supplément d'énergie qui nous permet de bien finir le Tournoi." On savait que ce 6 nations serait particulier. Entre l'échec du Mondial, les changements dans le staff, les défaillances physiques et le mental en berne, il y avait du boulot. RUGBY. 6 Nations. Quand la douleur forge la force : ''Ça doit arriver dans un parcours, et ça arrive''Mais on se dit que le XV de France ne peut qu'en sortir grandi. Pour reprendre les mots de Fabien Galthié, cela fait partie du parcours d'une sélection. Et les Bleus, malgré leurs très belles quatre dernières années, ne pouvaient pas y échapper. On aime à croire que cette situation, aussi pénible fut-elle à vivre, quart de finale compris, aura un impact positif pour l'avenir de l'équipe de France en vue de la coupe du monde 2027.