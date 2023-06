RUGBY. XV De France. De retour au meilleur moment, ce Tricolore veut monter dans le train de la Coupe du monde

Le pilier de Lyon Demba Bamba fait partie des joueurs sélectionnés pour préparer la Coupe du monde avec le XV de France. Il veut montrer qu'il est de retour à son meilleur niveau.

Suite à l'annonce de la liste des 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde avec le XV de France, les noms de Baptiste Serin et Brice Dulin. Et à juste titre, puisque le demi de mêlée de Toulon et l'arrière de La Rochelle n'avaient pas une place garantie dans ce premier groupe. Mais ils ont su convaincre le staff tricolore de leur donner une chance en vue du Mondial. Néanmoins, rien n'est encore fait puisque la concurrence au sein du groupe n'a jamais été aussi forte. Devant, Demba Bamba est également dans ce cas, lui qui a connu une saison compliquée avec le LOU, notamment en raison des blessures.



"Dès mon match de reprise, je me suis fait une petite entorse à une cheville. Je suis revenu et je me suis blessé à l’ischio", rappelle-t-il. Pas le meilleur moment de briller à un an de la Coupe du monde. D'autant qu'il avait fait le pari de l'opération l'été dernier afin d'être au maximum de ses capacités pour l'événement planétaire. Gêné au genou depuis plusieurs années, il avait subi une lésion du cartilage lors de la tournée au Japon. Les conséquences notamment de l'enchaînement des matchs avec Lyon, en particulier sur le synthétique. "Si je ne l’avais pas fait, qui sait dans quel état aurait été mon genou aujourd’hui…". Il estime via le Midi Olympique ne plus être très loin de son meilleur niveau.



Mais il y a quand même eu des moments de doute. Notamment lors du Tournoi des 6 Nations où malgré les absences d'Atonio et Haouas, tous deux suspendus, il n'a pas pu répondre favorablement à l'appel du XV de France. Encore juste, lui comme le staff tricolore n'ont voulu pendre de risque. Mais le fait que Galthié le considère comme une option à droite de la mêlée à ce moment-là était déjà une petite victoire. Il n'avait même pas dix matchs dans les jambes à ce moment-là. Et les Bleus avaient un match capital à jouer à Twickenham face à l'Angleterre dans le Tournoi. "Bien sûr que j’ai eu peur de rater le bon wagon." C'est finalement Aldegheri qui sera titularisé pour le Crunch, Falatea ayant été placé sur le banc.



Les prestations du Toulousain chez les Bleus comme en club lui ont d'ailleurs permis de gagner une place dans le groupe des 42. Quant à son remplaçant, il est pour l'heure blessé, mais postule pour le Mondial. Autant dire que Bamba n'est pour l'heure pas assuré d'être dans les 33. Il ne faut pas oublier qu'il n'y aura que trois places à droite pour les piliers. Derrière Atonio, Aldegheri et Laclayat font partie des candidats. C'est donc le moment où jamais pour le Lyonnais de montrer qu'il a parfaitement récupéré. "On sait que cette préparation ne laissera pas de place à l’erreur et qu’il faudra se donner à 100 % pour y participer. C’est normal qu’une Coupe du monde soit à ce prix, de toute façon."

Équipe de France de Rugby. Demba Bamba, le ''supersub'' idéal ?Longtemps considéré comme un impact player, il va devoir prouver qu'il peut non seulement apporter son punch en cours de rencontre, mais aussi tenir la baraque en mêlée. Fabien Galthié et le staff attendent beaucoup des finisseurs. Bien plus que de simples remplaçants, ils ont un rôle déterminant dans l'esprit du sélectionneur. C'est à eux de terminer le boulot voire de gagner des matchs. Ils l'ont prouvé plusieurs fois depuis 2020. On se souvient d'ailleurs que c'est Sipili Falatea qui avaient inscrit l'essai de la victoire à la 73e face aux Springboks l'an passé lors de la tournée de novembre. Après avoir reculé dans la hiérarchie, il espère retrouver sa place.



D'aucuns n'auront pas oublié que Bamba avait été remplacé par Atonio lors de la Coupe du monde 2019 après une blessure à la cuisse. A l'époque, il avait déjà subi une opération aux cervicales quelques semaines avant le coup d'envoi du Mondial. Absent de la préparation, il avait finalement joué les trois matchs amicaux et convaincu le staff de l'emmener au pays du soleil levant. Sur le banc face aux Pumas, il semblait avoir gagné sa place dans le XV de départ face aux USA. Mais son corps l'avait contraint à déclarer forfait. Il a ensuite grappillé des minutes de jeu sans pour autant s'imposer contrairement au Rochelais Atonio qui est devenu le taulier au poste. Comme ce dernier, il entend bien saisir sa chance pour jouer cette Coupe du monde à domicile et devant sa famille.