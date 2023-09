RUGBY. Voici 7 points pour être incollable sur les matchs France - All Blacks en Coupe du monde

C’est le plus petit des écarts possible lors d’un match. De plus, c’est également le minimum observé lors d’une rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande durant une rencontre de la Coupe du monde de rugby. Lors de la finale du mondial 2011 en Nouvelle-Zélande, les Bleus avaient perdu après une Coupe du monde chaotique où joie et déception n’ont cessé de s’entre-mêler.