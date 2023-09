RUGBY. Coupe du monde. Mais au fait, pourquoi les All Blacks jouent-ils en noir ?

A l'occasion du match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde, un peu d'histoire à propos du célèbre maillot des All Blacks.

Merci à Anec'Sport pour cette proposition de décryptage des maillots de la Coupe du monde.



Le ciel est bleu, la neige est blanche et les Néo-Zélandais jouent en noir. Jamais une couleur n’a autant été associée à une sélection nationale. En complément de leur haka et des tatouages tribaux se dévoilant sur leurs bras, ce maillot intégralement noir orné d’une fougère argentée est l’héritage d’une culture maorie profondément ancrée au sein de ce collectif.

Des Blacks en bleu

Pourtant, les All Blacks n’ont pas toujours été en noir. En 1884, le XV néo-zélandais quittait pour la première ses terres en direction de l’Australie afin d’y disputer une série de matchs face à des clubs de la Nouvelle-Galles du Sud. Huit rencontres et autant de succès. Une tournée victorieuse, réalisée dans un ensemble bleu foncé orné d’une fougère dorée sur la poitrine.



Et puis ce bleu profond repris du drapeau national néo-zélandais céda sa place à un noir funeste, symbolisant selon certains le deuil de leurs adversaires. Une idée reçue. Thomas Rangiwahia Ellison, joueur de rugby néo-zélandais est à la genèse de ce changement de couleur. Fidèle à ses origines maories, il proposa en 1893 de virer du bleu foncé au noir. Un élément essentiel de la culture maorie, symbole de vie, de fécondité et témoin de l’obscurité depuis lequel l’univers émana.



Approuvée par la New Zealand Rugby Union et les joueurs néo-zélandais, dont une grande majorité était aussi des descendants du peuple maori, la tenue noire fut adoptée. À l’heure de leur première tournée internationale, cette couleur leur permettait de se distinguer des autres nations fortes. L’Angleterre jouant déjà en blanc, l’Écosse en bleu, l’Irlande en vert et les Pays de Galles en rouge. La rose, le chardon, le trèfle et le poireau y découvraient une fougère argentée au jeu exotique. Une plante endémique de Nouvelle-Zélande, emblème national et symbole de vitalité chez les Maoris.

De " all backs" aux All Blacks

Une seconde hypothèse soutenue par quelques historiens néo-zélandais stipule que le noir porté par les joueurs néo-zélandais serait inspiré des compétitions nationales d’athlétisme, au terme desquelles on remettait aux lauréats une casquette noire. Une récompense décernée dès la seconde moitié du XIXe siècle au vainqueur du 250 yards, unique épreuve au programme des championnats nationaux. Gage d’excellence et de réussite, le noir devenait une couleur hautement honorifique pour tous les sportifs néo-zélandais qui l’adoptèrent en 1920, à l’occasion de leur première participation aux Jeux Olympiques en tant que nation indépendante.



Dans un uniforme intégralement noir, l’équipe de Nouvelle-Zélande envoyée pour la première fois en terre britannique fit forte impression. Trente-cinq matchs pour trente-quatre victoires entre septembre 1905 et février 1906, dont deux succès 15-0 face à l’Irlande et l’Angleterre. La domination des Originals frappa la presse anglaise qui dans les colonnes de leurs journaux les surnommèrent « All Blacks ».



Selon une théorie, ce surnom serait le fruit d’une erreur typographique d’un chroniqueur du Daily Mail. Qualifiant de « all backs » les avants néo-zélandais en référence à leur jeu tout en mouvement, ses propos auraient été corrigés en « all blacks » dans le compte rendu du match suivant. Mais le papier originel n’ayant jamais été retrouvé, il semblerait que cette théorie ne soit qu’une simple légende. Les Néo-Zélandais héritèrent du surnom « All Blacks », vraisemblablement parce qu’ils portaient une tenue intégralement noire.