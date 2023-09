REVUE DE PRESSE. C’est le Jour-J, les médias à fond derrière le XV de France

Ce vendredi 8 septembre, la Coupe du monde de rugby reprend ses droits dans tout l’Hexagone jusqu’au 28 octobre. La Presse française soutient le XV de France.

Le rugby roi remet son trône en jeu ! Pour savoir qui se couvrira d’hermine et posera la couronne sur sa tête, il faudra être attentif sur les deux prochains mois. Qui plus est, les hostilités démarrent avec un choc des plus irrésistibles : un France - Nouvelle-Zélande au Stade de France. Ce vendredi 8 septembre à 21 h 15, la Coupe du monde de rugby débutera, mais la Presse française n’a pas attendu le sifflet de Jaco Peyper pour rentrer dans la mêlée.

La presse sportive au cœur du jeu

Premièrement, L’Équipe met à l’honneur le XV de France avec une Une “All Bleus”. Le quotidien sportif troque ses habituelles couleurs pour une teinte céruléenne. En complément, le site du journal livre aussi un webdoc sur la diversité régionale du groupe de Fabien Galthié. De Nouméa à Sarcelles, il dresse une certaine topographie du rugby français pour évoquer “une équipe de toute la France”.

En parallèle, le Midi Olympique s’est également empressé de venir au soutien des Bleus. Après avoir affirmé que “le monde est Bleu(s)” en début de semaine, ils évoquent un contingent “en mission”. Dans un édito, Emmanuel Massicard pointe du doigt “une génération tricolore quasi unique en son genre, déboulant autour du phénomène Antoine Dupont”. Selon lui, cette attente autour du mondial est le fruit “d’un blason redoré” et d’un rugby français qui a su “se mettre en ordre de marche dans le sillage de Fabien Galthié.”

La France unie derrière les Bleus

Du côté des médias plus généralistes, La Dépêche du Midi centre son attention sur Toulouse et sa fan zone historique. L’un des quotidiens iconiques du Sud-Ouest désigne la Ville Rose comme la “capitale de la fête” le temps de la compétition. Le titre PQR se centre aussi sur la présence de l’édition spéciale du JT de TF1 qui prendra place à Toulouse dès 19h. L’Aveyronnaise Marie-Sophie Lacarrau évoque la métropole du Sud-Ouest comme “une évidence” pour TF1.

Toujours du côté des médias locaux, Sud-Ouest se focalise sur le capitaine Antoine Dupont. Dans un portrait glorieux, il traduit le Toulousain comme un “atout majeur et leader discret du XV de France”. Le journal place Antoine Dupont et son impact médiatique “dans la cour des plus grands de son sport”, aux côtés de Beauden Barrett et Siya Kolisi. Ensuite, Ouest-France parle d’une “quête mondiale” qui débute pour les Bleus. Le quotidien francophone le plus lu au monde s’est attardé sur Isabelle Ithurburu et son “excitation” autour de l’évènement ainsi que son “amour du rugby”.

Au global, Le Monde ne passe pas à travers l’évènement. Le sur le capitaine Antoine Dupont. Daleus, mais évoque son “empire des 9”. Il se concentre sur l’atypique attention portée autour du poste de demi de mêlée en France. Là où les autres pays chouchoutent régulièrement leurs numéros 10, l’article traduit cet intérêt des Fouroux, Berbizier ou Dupont par “l’ADN d’un jeu latin”.

Chez les autres gros poissons de la presse nationale, Libération et Le Figaro dédient leurs Unes au XV de France. Ainsi, Libération décrypte le rêve de Cameron Woki et ses coéquipiers et titre “L’envie en Bleu”. Enfin, Le Figaro ne cache pas l’ambition des hommes de Fabien Galthié et parle d’une “France à la conquête du monde”.