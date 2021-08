RUGBY. Une légende all black milite pour une ''fenêtre club'' sans matchs internationaux

L'ancien talonneur des All Blacks Sean Fitzpatrick estime qu'il faut réduire le nombre de matchs internationaux pour aider les championnats locaux.

Malgré tous les efforts consentis, la Covid continue toujours de perturber le rugby international. Et l'impact de la pandémie devrait se faire sentir pendant encore plusieurs mois voire des années. En effet, outre l'impact sportif avec de nombreux reports de matchs et même des annulations, les finances des fédérations et des clubs ont pâti de l'absence des supporters. "Le doute planant sur la viabilité des tournois, le marché des droits télé a été assailli, ce qui signifie que certaines compétitions ont eu du mal à trouver des diffuseurs, tant au niveau national qu'à l'étranger", note RugbyPass. Face à cette situation, la légende all black Sean Fitzpatrick estime qu'il faut tendre vers une "fenêtre club" à l'instar de la fenêtre internationale.

La Covid nous a forcé la main à examiner d'autres options. Ce sont de bonnes options. Ce que nous voyons globalement, c'est que le rugby international va bien, mais nous avons besoin de compétitions autres que le rugby international qui génèrent des revenus. C'est pourquoi la "fenêtre club" est si importante. Nous ne pouvons tout simplement pas continuer comme ça avec nos meilleurs joueurs qui ne sont pas disponibles pour de nombreux matchs. Nous avons besoin d'avoir les meilleurs joueurs disponibles."

Sélectionné à 92 reprises, le talonneur milite pour cette option. Et pour qu'elle fonctionne, elle ne doit pas être entrecoupée de rencontres internationales. Ce qui impliquerait de réduire le nombre de tests-matchs programmés chaque année. À l'heure actuelle, la tendance est plutôt à l'augmentation des choses avec notamment la Coupe du monde des clubs ou encore le projet de Ligue internationale. Si le Super Rugby se joue avant les matchs internationaux, en Europe, le Top 14 est perturbé chaque année par les doublons en raison du Tournoi des 6 Nations et de la tournée d'automne.