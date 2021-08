RUGBY CHAMPIONSHIP. Les All Blacks annulent leurs matchs, incertitude sur le calendrier international

La situation sanitaire en Océanie a poussé le gouvernement néo-zélandais et la fédération a prendre des décisions fortes concernant les All Blacks.

Vers une délocalisation surprise du Rugby Championship en France et en Europe ?Nous évoquions ce jeudi l'éventuelle délocalisation des matchs du Rugby Championship en Europe. Une hypothèse qui se renforce avec l'annonce de la fédération néo-zélandaise d'annuler les matchs des All Blacks à domicile. Les All Blacks devaient jouer contre l'Afrique du Sud au Forsyth Barr Stadium de Dunedin le samedi 25 septembre et à l'Eden Park d'Auckland le samedi 2 octobre. La décision fait suite à l'avis du gouvernement selon lequel les Springboks ne pourraient pas entrer en Nouvelle-Zélande pour jouer les matchs en raison des restrictions de voyage liées à la COVID-19. De plus, il a été décidé de ne pas envoyer les All Blacks à Perth ce week-end pour le troisième test de la Bledisloe Cup qui devait se jouer au stade Optus le samedi 28 août, indique le communiqué. Autumn Nations Series : La programmation dévoilée avec les horaires des BleusLe Rugby Championship se retrouve donc suspendu et compte tenu du calendrier international et des tests d'automne, nul ne sait quand les matchs pourront se jouer. Et s'ils pourront avoir lieu. "Une fois que l'équipe quitte le pays, elle ne peut actuellement pas revenir avant le 23 novembre après sa tournée dans l'hémisphère nord, donc étant donné l'incertitude, il est logique de faire une pause et d'obtenir plus de clarté sur ces rencontres." Les All Blacks doivent notamment affronter le XV de France fin novembre. À moins de jouer à ailleurs, et notamment en Europe, on imagine mal comment ces matchs pourront avoir lieu avant la tournée d'automne.