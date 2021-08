Autumn Nations Series : La programmation dévoilée avec les horaires des Bleus

La France retrouvera l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande au mois de novembre. Découvrez les dates et horaires des matchs.

Après l'Australie, c'est quoi la suite pour le XV de France ?Il faudra encore patienter pour retrouver ces Bleus qui nous ont fait vibrer pendant le Tournoi des 6 Nations puis en Australie. Rendez-vous est pris en novembre pour les tests d'automne. Un programme alléchant attend les Tricolores avec l'Argentine le 6 novembre, la Géorgie (14) et la Nouvelle-Zélande le 20 novembre. Trois rencontres qui auront lieu dans le cadre des Autumn Nations Series. Les hommes de Galthié feront face aux Pumas et aux All Blacks à 21h tandis que la rencontre face aux Lelos se déroulera le dimanche à 14h. Le programme de ces quatre semaines de matchs est particulièrement bouillant avec un Pays de Galles vs Nouvelle-Zélande dès le 30 octobre. Il y aura aussi un Angleterre vs Australie ou un passionnant Écosse vs Japon. Bonne chose en vue de la Coupe du monde, les Tonga et l'Uruguay pourront se frotter aux nations du nord. Notez que les horaires ne sont pas en heure française.