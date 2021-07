Après l'Australie, c'est quoi la suite pour le XV de France ?

Après la tournée en Australie, le XV de France sera de nouveau sur le pont au mois de novembre face à des adversaires de prestige.

''Tous les joueurs ont été grandioses'', lance Galthié après la courte défaite du XV de France en AustralieLa tournée en Australie terminée, les joueurs du XV De France vont avoir droit à des vacances bien méritées. Certains éléments, comme les finalistes du Top 14, étaient déjà au repos. Mais on a hâte de retrouver tout ce beau monde dès le mois de novembre avec on espère, de belles victoires. Si cette tournée estivale a mis en lumière le réservoir tricolore, elle se termine cependant sur deux revers en trois matchs. Des défaites qui ont notamment eu lieu lors des derniers instants. Une constante semble se dessiner chez les Bleus, mais il ne faudra pas que ça devienne une habitude. Avant de retrouver l'Italie, l'Irlande et les nations britanniques dans le Tournoi, les Tricolores ont beau programme qui les attend au mois de novembre dans le cadre de l'Autumn Nations Series.

Samedi 6 novembre 2021 (21h00) : France – Argentine (Stade de France, Saint-Denis)

Premier rendez-vous des Bleus cet automne face aux Pumas à Saint-Denis. Un adversaire qu'ils n'ont plus croisé depuis la Coupe du monde au Japon en 2019. En effet, la tournée prévue en Argentine en 2020 avait été annulée pour cause de pandémie. On se souvient qu'il y a deux ans, les Tricolores ne l'avaient emporté que de deux points (23-21). Les Argentins sont toujours difficiles à manœuvrer. Ils ont déjà battu la France à Saint-Denis, c'était en 2014 sur le score de 19 à 14. Depuis, ils sont allés battre les All Blacks pour la première fois de leur histoire, 25 à 14, du côté de Sydney et restent notamment sur un succès sur le Pays de Galles cette semaine. Un vrai test d'entrée pour les hommes de Galthié.

Dimanche 14 novembre 2021 (14h00) : France – Géorgie (Matmut-Atlantique, Bordeaux)

Ce sera seulement la deuxième fois que les Lelos et les Tricolores s'affrontent après le match de poules de la Coupe du monde 2007 à Marseille. A l'époque, il n'y avait pas eu photo entre les deux nations. Mais on peut compter sur les nombreux internationaux géorgiens évoluant en France et particulièrement en Top 14 pour vendre chèrement leur peau. Attention à ne pas connaître la même désillusion que face aux Fidji il y a peu. Aux Bleus de mettre l'agressivité et l'envie nécessaire pour s'imposer. On peut imaginer que le staff fera tourner pour cette rencontre. Certains joueurs pourraient avoir l'occasion de gagner leur place pour le choc face aux All Blacks. Il nous tarde de revoir des visages vus lors de la coupe d'Automne des nations et en Australie.

Samedi 20 novembre 2021 (21h00) : France – Nouvelle-Zélande (Stade de France, SaintDenis)

Et si 2021 était l'année des victoires historiques ? Les Bleus, qui ont remporté leur premier succès en Australie depuis 1990, n'ont plus battu les All Blacks en France depuis 2000. Il serait temps de mettre fin à cette série de revers. Ce serait de bon augure avant la Coupe du monde 2023 et ce match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande qui fait saliver tous les supporters du monde entier. Les récents matchs joués à Saint-Denis ont vu des scores serrés entre ces deux nations (19-24 ou encore 19-26) sans oublier le match amical à Lyon soldé sur le score de 23-28. Entre des Néo-Zélandais en fin de saison et des Bleus revigorés, on espère voir un match engagé et surtout une victoire tricolore.