''Tous les joueurs ont été grandioses'', lance Galthié après la courte défaite du XV de France en Australie

Suite à la défaite du XV de France en Australie, le sélectionneur Fabien Galthié est apparu plein d'enthousiasme pour l'avenir.

Ce samedi, le XV de France s'est incliné de trois points lors du troisième test face à l'Australie. Les Bleus, qui ont remporté un seul des trois matchs, laissent donc la victoire aux Wallabies. Néanmoins, les Tricolores ont sans doute joué leur meilleur rugby. "On sentait déjà depuis deux tests que l'équipe commençait à se construire. On sentait à l'entraînement que l'équipe montait en puissance et qu'il avait plus de cohérence et de réflexe collectif. C'est un match où on a été par moment plus cohérents sur l'animation offensive. Ce qui nous a permis de marquer trois essais, même si un essai été refusé pour un en-avant. On a été un peu meilleurs dans le jeu devant la défense. C'est normal, car c'était notre 3e match et on s'est entraîné dur pendant plusieurs semaines."



Que retenir de cette tournée en Australie qui se termine malgré tout sur une nouvelle défaite. Depuis la prise de fonction de Fabien Galthié, le XV de France n'a toujours rien remporté. "Il ne faut pas oublier qu'on a convoqué les joueurs le samedi pour le dimanche après la finale. Les joueurs qui ont montés avec nous dans l'avion ont fait honneur à leur maillot, à leur club, à leur famille. Ils nous ont apportés tout ce qu'ils pouvaient dans ce court laps de temps. On sentait à l'entraînement qu'on pouvait matcher même si on ne connait pas les scénarios à l'avance. Chaque compétition est différente avec des compétitions différentes. Ce que je trouve positif, c'est qu'on est toujours dans la partie jusqu'au bout. Le chemin est encore devant nous. On a beaucoup d'informations intéressantes qui vont nous amener à progresser."



Cette équipe, présentée comme un groupe B voire C, a dépassé les attentes et montré au monde entier que le réservoir tricolore était riche. "C'était l'objectif au départ de découvrir des joueurs. De leur faire toucher du doigt le niveau international. On ne peut pas former des joueurs pour le niveau international. Mais on peut les formater. On a passé un mois extraordinaire. Ils sont à 14 mois non-stop, mais on a vu tellement de fraîcheur. L'important, c’est que ce groupe France se nourrisse de cette émulation." Nul doute que cette tournée va servir en vue de la Coupe du monde en 2023. "C'est une incroyable expérience que nous venons de vivre en 10 jours, plus les jours de quarantaine, avec cette équipe toute neuve et trois matchs disputés jusqu'à la dernière action. Je voudrais féliciter les joueurs parce qu'ils ont été grandioses, le capitaine en premier, tout le staff. Tous, à leur manière. On a entendu beaucoup de pronostics et d'attentes. Ce groupe français a été exemplaire de bout en bout au cours de ces quatre semaines. On peut toujours avoir des regrets. Mais je ne veux pas que les joueurs y pensent. Par moment on aurait pu être plus froids. Mais ce sont aussi des moments avec de l'émotion où les choses simples sont difficiles à faire. Mais c'est aussi un apprentissage riche pour les joueurs."