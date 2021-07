Top 14. Combien de doublons vont venir perturber la saison 2021/2022 ?

L'annonce du calendrier du Top 14 pour la saison 2021/2022 a permis de voir combien de journées seront perturbées par les célèbres doublons.

OFFICIEL. Le calendrier des oppositions du Top 14 2021/2022 dévoiléL'annonce du calendrier est un moment important pour les supporters, les joueurs et les staffs. Il permet non seulement de voir quand sont programmées les plus belles affiches de la saison. Mais aussi de savoir quand auront lieu les fameux doublons. Célèbre spécificité du calendrier du championnat de France où on joue en club lors des rencontres internationales. En 2021/2022, il y en aura officiellement trois : le premier lors de la tournée de novembre à l'occasion de France vs Argentine et de la 10e journée de Top 14. Plus tard dans la saison, lors des 17e et 19e journées, certains clubs seront privés de leurs internationaux à l'occasion des matchs du 6 Nations du XV de France face à l'Italie le 5 février puis en Écosse le 26 février.



Ce serait oublier que les Bleus seront rassemblés avant leurs différents rendez-vous internationaux. Aussi, la 9e avant la tournée d'automne, tout comme la 16e, la 18e ainsi que la 20e journée de Top 14 devraient être impactées. C'est ce qu'on appelle les faux-doublons. Et ils verront les internationaux rejoindre Marcoussis pour les stages de préparation. Notez également que les internationaux retenus pour la tournée actuelle en Australie ne participeront pas aux deux premières journées de Top 14. Ce qui donnera un avantage aux formations comme Toulouse et La Rochelle, finalistes, tandis que Toulon, Clermont ou encore Lyon devront se passer d'éléments importants.