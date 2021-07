OFFICIEL. Le calendrier des oppositions du Top 14 2021/2022 dévoilé.

Ce jeudi, la Ligue nationale de rugby a dévoilé le calendrier des oppositions pour la saison 2021/2021 du Top 14. Début des hostilités le 4 septembre.

Le Stade Toulousain tout juste sacré, on se penche déjà sur la saison 2021/2022. Pour rappel, Agen et Bayonne ont quitté l'élite. Les Agenais et les Bayonnais ont laissé leur place à l'USAP, champion de France de Pro D2, et Biarritz, vainqueur de l'Access Match. On retrouvera les Basques dès le 4 septembre face à l'UBB tandis que les deux finalistes du Top 14 seront opposés dès la première journée.

Notez que le Boxing Day aura lieu le dimanche 26 décembre et verra 7 rencontres de TOP 14 se disputer le même jour. Avec notamment dont le choc des Stades Stade Toulousain vs Stade Français. Le mois de décembre sera consacré également à la Coupe d'Europe. Plus tard dans la saison, Plus tard dans la saison auront lieu les Fan Days le week-end du 2 avril 2022. Une journée consacrée aux derbys avec Biarritz Olympique/Section Paloise, Castres/Stade Toulousain, Clermont/Brive ou encore Racing 92/Stade Français.