En crise, la fédération anglaise de rugby va licencier plus de 100 personnes

Bill Sweeney, le patron de la RFU a confirmé qu’un quart des effectifs va être réduit. Une des conséquences de la crise du Covid-19.

Alors que la fédération a connu une perte de revenus de 118 millions d'euros en raison de la crise sanitaire actuelle, Bill Sweeney a annoncé que les licenciements étaient nécessaires afin de maintenir la viabilité financière de la RFU. "Pour nous assurer d'avoir une fédération durable, nous avons annoncé à nos collègues une réduction du nombre total de rôles dans l’organisation au nombre de 139 ," a déclaré Sweeney via The Rugby Paper. Et d’ajouter : « ce sera un processus difficile, mais nous consulterons nos collègues de manière équitable pour remodeler complètement notre entreprise."



La période de consultation avec le personnel devrait durer s’achever d’ici la fin du mois. Ce processus marque la suite de cinq mois pénibles pour la fédération qui a vu son calendrier 2020 fortement perturbé. En effet, aucun match n’a été joué à Twickenham depuis l’avant-dernière journée du Tournoi des 6 NHations. Malgré les discussions en cours sur la fenêtre internationale de tests d’octobre à décembre qui verrait peut-être le Pays de Galles jouer ses matchs à Twickenham, l’impact financier se fera sentir bien après.



Le chef de la RFU a également déclaré : "Notre modélisation de scénario détaillée montre qu'il peut y avoir un impact à court terme de 107 millions de livres sterling de revenus perdus et nous savons également qu'il y aura un effet à beaucoup plus long terme. Nous prévoyons une reprise de 4 à 5 ans avec des réductions de revenus cumulées d'environ 20%." En Angleterre, on fera tout pour que la Fédération survive à cette période compliquée. Cependant, on sait que l'impact du COVID-19 continuera à avoir un impact pendant de nombreuses années à venir.