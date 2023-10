RUGBY. Une Angleterre gestionnaire résiste à des Fidji enflammées en fin de match

À Marseille, l'Angleterre a causé des ennuis aux Fidji en quart de finale de la Coupe du monde de rugby 2023.

C’était l’une des rencontres qui avaient animé l’été. En préparation de la Coupe du monde, les Fidjiens avaient battu les Anglais à Twickenham pour la première fois de leur histoire. Ce dimanche 15 octobre à Marseille, les deux formations se retrouvent sur terrain neutre pour un quart de finale de Coupe du monde.

Après deux premiers matchs héroïques en poule, les Fidjiens se sont éteints face à la Géorgie et au Portugal. Qualifié malgré tout en quart, ils espéraient atteindre une demi-finale historique avant la rencontre. Face à eux, les Anglais voulaient confirmer qu’ils n’étaient pas morts et qu’ils ont toujours leur mot à dire dans la hiérarchie mondiale.

RÉSUMÉ VIDÉO. FANTÁSTICO ! Le Portugal surprend les Fidji et remporte une victoire historique en Coupe du Monde

Fidji - Angleterre : l’heure du thé (et de la sieste) a sonné

Tout d’abord, ce match commence sur un rythme similaire au Pays de Galles- Argentine de la veille, mais à des années lumières d’Irlande - Nouvelle-Zélande. Pourtant, la rencontre avait de quoi s’enflammer avec 15% de plaquages manqués des deux côtés en première période. Les turnovers s’enchaînent, mais les joueurs peinent à passer les bras de chaque côté. Physiquement, les deux équipes proposent une partition solide et énergique.

En parallèle, les fautes évitables s’enchaînent dans les 22 mètres de charement pénalisées en valeur absolue, les deux formations sont surtout fébriles à l’approche de leur en-but. Grossières et parfois dangereuses, elles cassent le rythme du match. Heureusement pour les Anglais, les Fidjiens concrétisent rarement leurs occasions. Que cela soit au pied ou pour aller en Terre promise, les Océaniens sont peu précis et maladroits.

À l’inverse, les hommes de Steve Borthwick réussissent deux beaux mouvements en première période, conclus par Joe Marchant et Manu Tuilagi. À l’heure du thé, les sujets de Sa Majesté sont réalistes à défaut d’être éblouissants. En première période, c’est à peu près la seule donnée qui sépare les deux équipes dans le jeu. Dans les points, l’affaire n’est pas la même et les Fidjiens sont largement distancés. Score à la mi-temps : 21-10 pour l’Angleterre.

COUPE DU MONDE. Sexton a-t-il remplacé Owen Farrell dans le rôle du grand méchant loup ?

Et soudain, le match s'enflamma...

L'Angleterre assure et tue le match Revenu des vestiaires, les Anglais ont compris qu’ils avaient le match en main. Ils alternent entre jeu au pied régulier et confiscation stérile de la gonfle. Pour essayer de grappiller des occasions, les Fidji tentent quelques figures acrobatiques, loin d’être toujours pertinentes et utiles.

À l’heure de jeu, la tension est palpable au Vélodrome, les deux équipes se chamaillent. Le jeu ne s’enflamme pas, mais les esprits prennent le pas. Heureusement, les Îliens se relancent à la 63ᵉ minute par l’intermédiaire de Peni Ravai. L’ancien pensionnaire de Top 14 a transpercé la ligne de défense anglaise après un beau travail de Waisea Nayacalevu et une splendide passe sautée de Semi Radradra.

Coupe du Monde. Les Fidjiens conquis par la ferveur tricolore : ''C'est comme si on jouait à domicile''

Requinqués, les Fidjiens se mettent dans l'avancée. Il reste un peu plus de 10 minutes et après une nouvelle tentative ratée au pied, ils affolent la rencontre. Cette fois, Semi Radradra arrive à passer les bras et la transmet à son deuxième ligne qui fixe le dernier défenseur. Le caviar arrive dans les mains de Botitu. Appelé en renfort après le forfait de Caleb Muntz, le Castrais relance l'espoir pour son équipe.

À la 70ᵉ minute de jeu, les deux formations sont à égalité et les Anglais remettent de l'huile dans le moteur. Ils acculent la défense fidjienne, mais cette dernière tient bon et adresse même un beau tampon à Marcus Smith. Fidèle à la tradition anglaise, Owen Farrell claque un drop pour reprendre les devants. En véritable diesel, cette rencontre réserve tout le suspens pour la fin.

VIDÉO. ''Sa charge équivaut à celle d’un taureau'', ces chiffres montrent que le Fidjien est hors-normes !A 5 minutes de la fin,Danny Care trouve une toute petite touche alors qu'il est acculé dans ses 22 mètres. La sélection des Fidji a une bonne munition à 30 mètres de l'en-but anglais. Cependant, une passe mal assurée offre une belle occasion à Ben Earl de faire reculer ces adversaires. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, ils ont 6 points de retard sur l'Angleterre et jouent une mêlée à leur avantage à 25 mètres de l'en-but britannique. Le suspens est à son comble.

Les Fidjiens enflamment la fin du match 🔥#RWC2023 | #ENGvFIJ pic.twitter.com/PjcIyPJi0i — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) October 15, 2023

Les Fidjiens enchaînent les séquences dans le camp anglais, mais reculent inlassablement. La défense anglaise est excellente et agressive. L'attaque fidjienne, elle, ne commet aucune faute de main, mais les corps sont usés et les joueurs peinent à trouver des espaces. Une montée kamikaze d'Owen Farrell lui fait commettre un en-avant volontaire. Pas de carton jaune, seulement une pénalité en faveur des Fidji. Cependant, les Océaniens se font subtiliser le ballon sur un grattage et n'iront pas en demi-finales. Score final : 30-24 en faveur de l'Angleterre.

Ainsi, l'Angleterre va pouvoir jouer les demi-finales au Stade de France le samedi 21 octobre. Elle y affrontera le vainqueur de France - Afrique du Sud.