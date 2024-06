RUGBY. Un retour de Jono Gibbes en Top 14 pour épauler ce club désireux de jouer les premiers rôles ?

Le LOU Rugby prépare son avenir avec l'arrivée potentielle de Jono Gibbes. Les discussions avec l'ancien coach de Clermont et du Stade Rochelais sont en bonne voie.

La fin de saison approche pour le LOU, et les dirigeants préparent déjà l’avenir. Ce samedi, les Lyonnais reçoivent le Stade Toulousain dans le cadre de la 26e journée. Ils n'ont plus rien à jouer, mais veulent terminer l'exercice 2023/2024 sur une bonne face au champion en titre.

RUGBY. TOP 14. Entre rotation et préparation, le Stade Toulousain se déplace à Lyon avec des ambitionsIl sera ensuite temps de prendre des vacances bien méritées puis de retourner au boulot. Après une saison sportive délicate, une réorganisation du staff est en cours. Fabien Gengenbacher va prendre du recul pour se concentrer sur son rôle de directeur sportif.

Fabien Gengenbacher a lui-même sollicité ce changement d’organisation. "Je souhaite l’arrivée d’un entraîneur principal pour que je puisse reprendre mon rôle sur le pilotage du projet global du LOU et me concentrer sur les hommes. On a besoin d’une compétence qui a déjà eu ce rôle de coordinateur avec de l’expérience pour consolider notre organisation", a-t-il confié au Progrès.

Trois pistes ont été explorées pour ce poste stratégique selon nos confrères. La piste sud-africaine n’a pas abouti, et celle menant à Karim Ghezal, ancien entraîneur des avants du XV de France, a été écartée en raison de son contrat avec le Stade Français et d'une "incompatibilité" avec Gengenbacher.

RUGBY. TOP 14. ''Beaucoup de joueurs ont triché'', Gengenbacher et Couilloud s’indignent après la déroute du LOULa piste la plus avancée mènerait à Jono Gibbes. Le Néo-Zélandais de 47 ans, ancien entraîneur du Stade Rochelais et de Clermont, connaît bien le Top 14. Actuellement en place chez les Baby Blacks en vue de la Coupe du monde des moins de 20 ans en Afrique du Sud, il sera libre à la mi-juillet. Ses discussions avec Fabien Gengenbacher ont été positives, et il pourrait prendre en charge la défense du LOU.

L’arrivée de Jono Gibbes pourrait marquer un nouveau départ pour le LOU. Avec son expérience et sa connaissance du championnat, il semble être le candidat idéal pour relancer le club la saison prochaine. Fabien Gengenbacher, quant à lui, continuera de superviser le sportif au LOU, mais avec un focus renouvelé sur le pilotage global du projet.

La réponse de Jono Gibbes est attendue en début de semaine prochaine, et les supporters du LOU espèrent une annonce rapide qui marquera le début d’une nouvelle ère pour le club lyonnais. Lequel avait terminé à la troisième place en 2023 après avoir remporté de la Challenge Cup l'année précédente. Pour rappel, le Kiwi avait été démis de ses fonctions d'entraîneur principal de l'ASM en janvier 2023. Puis remplacé par Christophe Urios, actuellement en poste à Clermont.

Vos matchs de rugby Lyon/Toulouse et La Rochelle/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?