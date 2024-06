RUGBY. TOP 14. Entre rotation et préparation, le Stade Toulousain se déplace à Lyon avec des ambitions

Le Stade Toulousain se déplace à Lyon ce samedi soir dans le cadre de la 26e journée de Top 14. Découvrez la composition des deux équipes.

Ce samedi, à l'occasion du dernier multiplex de la saison, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse de Lyon. Une affiche qui passionne les supporters puisque le stade sera plein. Et ce, alors que les deux équipes n'ont plus rien à jouer dans cette phase régulière.

Les Toulousains sont assurés de jouer les phases finales et plus particulièrement la demie. Aussi, le staff peut se permettre de faire tourner lors de cette 26e journée de Top 14.

Pas question cependant de perdre la bonne dynamique des précédentes rencontres et notamment du titre glané en Champions Cup aux dépens du Leinster. Pour préparer au mieux cette demi-finale, les rouge et noir voudront l'emporter.

Ugo Mola n'aura pas manqué de motiver ses troupes comme il a pu le faire lors du déplacement à Montpellier. On avait vu que les habituels finisseurs et les "étudiants" savaient assurer. Et avec la manière.

Chacun sait qu’il peut postuler, mais on pense surtout à réussir notre match à Lyon, faire une bonne prestation avec la victoire au bout même si on a assuré la première place. Advienne que pourra pour la suite. L’équipe alignée aura à cœur de faire une bonne prestation. Ça fait longtemps qu’on n’a pas gagné à Lyon donc ça sera un petit exploit de s’imposer là-bas. On est focus sur ce match comme on l’a été toute l’année. Au Stade, on a toujours joué pour gagner. (Théo Ntamack pour le Midi Olympique)

On retrouve cependant des joueurs capables de faire la différence comme Capuozzo à l'arrière ou encore Castro-Ferreira en troisième ligne. Deux éléments qui peuvent marquer des points en vue des phases finales même si la concurrence est solide.

Toulouse 1 Trauth 2 Cramont 3 Merkler 4 Vergé 5 Fa’asalele 6 Castro-Ferreira 8 T.Ntamack 7 Brennan 9 Retière 10 Germain 11 Tauzin 12 Guitoune 13 Delibes 14 Bituniyata 15 Capuozzo 16 Boubila 17 Neti 18 Mailulu 19 Placines



20 Mallia 21 Lebel 22 Costes 23 Ainu’u

Du côté de Lyon, on retrouve une charnière composée de Couiloud et Berdeu. Le demi de mêlée, qui a déjà inscrit 16 essais cette saison, pourrait bien se hisser encore plus haut dans le classement des meilleurs marqueurs de l'histoire du championnat.

Battus lourdement à Montpellier, les Lyonnais voudront terminer sur une bonne note devant leur public. Mais il leur faudra faire un match sérieux et ne pas "tricher" pour reprendre les mots de Couilloud.