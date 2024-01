RUGBY. Un héros du Mondial 2023 prend sa retraite en pleine saison

Idole du Portugal lors de la dernière Coupe du monde, Mike Tadjer a pris sa retraite hier après avoir joué son dernier match avec Massy en Nationale.

Il est devenu l’une des icônes du rugby au Portugal à l’occasion du dernier mondial. Le 27 janvier au soir, Mike Tadjer a pris sa retraite. Il a disputé le dernier match de sa carrière à Massy, face à Carcassonne, en Nationale.

International portugais au plus de 30 sélections, il a disputé la Coupe du monde 2023 en tant que titulaire. Cadre indéboulonnable de la sélection lusitanienne, il a été l’un des principaux artisans du bon parcours des siens au mondial. Durant la rencontre du mondial contre les Fidji, il a joué la quasi-totalité du match pour signer le plus grand exploit de son pays, une victoire 24-23.

Avant le Portugal, Tadjer avait Massy

Né à Massy et ayant vécu à proximité du Stade Jules-Ladoumègue durant toute son enfance, Mike Tadjer est revenu sur ses pas pour conclure sa carrière. Formé au RC Massy Essonne, le talonneur avait également joué dans l’équipe première au début de sa carrière.

Ensuite, le première ligne portugais s'est exporté dans certains des plus grands clubs français. Ainsi, en 2009 il fait partie du groupe qui fait remonter le Racing 92 en Top 14, avant de retourner à Massy durant 6 ans. À 26 ans, il est repéré par le SU Agen et devient le titulaire de la formation du Lot-et-Garonne en Top 14.

Puissant, mobile et fantasque, il se fait ensuite une place dans plusieurs équipes de Top 14, telles que le CA Brive, le FC Grenoble ou encore l’ASM Clermont Auvergne. En fin de carrière, il devient l’un des cadres de l’USAP et parvient à maintenir le club catalan dans l’élite pendant 2 saisons.

Non conservé à l’arrivée de Franck Azéma, il décide d’annoncer sa retraite. Cependant, il s’offre un dernier pari dans son club formateur, mal en point en Troisième Division. Initialement, Mike Tadjer devait finir la saison en Essonne, mais l’aventure s’est arrêtée après seulement 6 matches en Ile-de-France. Les raisons de son départ prématuré n’ont pas été évoquées.

Fin novembre, le talonneur était revenu sur cette décision de retourner à Massy auprès de nos confrères de Rugbyrama. Il avait confié ces paroles :

Ça fait déjà deux ans que mon pote Benoît Denoyelle, qui entraîne les avants à Massy, me disait de venir. Vis-à-vis de mon projet familial et de ma carrière, ce n'était pas le bon moment, mais j'ai toujours voulu terminer ma carrière à Massy. C'est un peu comme boucler la boucle, finir là où tout a commencé. C'est beau et c'est particulier pour moi. Pour en revenir à ma décision, je m'étais fait à l'idée que je ne reviendrais pas à Massy. Finalement, j'en ai eu l'opportunité.”

