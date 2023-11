RUGBY. Ugo Reus et Baptiste Jauneau, la future charnière du XV de France ? ''Ils ont fait du chemin''

L'ouvreur du Stade Rochelais Ugo Reus et ainsi que le demi de mêlée de Clermont Baptiste Jauneau sont suivis par le staff du XV de France de Fabien Galthié.

RUGBY. ''Trop de vidéo tue la vidéo, trop de datas tuent les datas'', quel jeu pour le XV de France en 2024 ?Un nouveau cycle a débuté pour le XV de France. Ce vendredi soir, une partie du staff des Bleus était réunie pour une conférence de presse. Galthié et ses adjoints ont tourné la page de la Coupe du monde et se concentrent désormais sur la prochaine échéance des Tricolores, le Tournoi des 6 Nations.

TOP 14. RUGBY. Sur le crack Hugo Reus, certains ouvreurs du XV de France sont déjà dithyrambiquesUne compétition pour laquelle le XV de France sera privée de sa charnière titulaire. Blessé avant le Mondial, Romain Ntamack ne fera pas son retour avant le printemps. Quant à Antoine Dupont, il va porter le maillot d'une autre équipe de France. "Une pensée pour Romain qui est en train de récupérer et Antoine qui est dans une continuité de projet, même si ce sera celui de l’équipe de France à 7," a commenté le sélectionneur via RMC. RUGBY. Quel numéro 9 pour le XV de France lors du prochain Tournoi des 6 Nations ?Fabien Galthié va donc devoir faire "monter des compétences". Bien évidemment, Matthieu Jalibert devrait être de l'aventure. Son compère à Bordeaux Maxime Lucu également. Seront-ils les titulaires indiscutables pendant le 6 Nations ? Le boss des Bleus d'évoquer également le Lyonnais Baptiste Couilloud.

"On travaillera sur la partie sélection à partir de mi-décembre mais ça va ouvrir le vestiaire." Un message clair envoyé à ceux qui n'avaient jusque-là pas connu le groupe France ou très peu. Ce qu'on peut comprendre également, c'est qu'il va y avoir de la concurrence à ces postes si importants.

Les performances en club des ouvreurs et des demis de mêlée potentiels vont donc être scrutées par l'encadrement. Fabien Galthié n'exclut pas d'appeler de nouveaux visages pour démarrer ce nouveau cycle de quatre ans comme il l'avait fait en 2020. Lors d'une récente conférence de presse, il avait appelé tous les joueurs, peu importe le niveau de compétition dans lequel ils évoluent, à croire en leur chance.

Reus et Jauneau, bientôt chez les Bleus ?

Bien évidemment, il a déjà certains talents dans le viseur. "On suit aussi les champions du monde U20." Comment pourrait-il en être autrement après le titre glané par les Bleuets lors de la dernière coupe du monde. Le troisième en autant d'édition de la compétition de la catégorie.

RUGBY. ''Je ne suis pas encore satisfait de mon jeu'', Emilien Gailleton aura-t-il sa place lors du prochain 6 Nations ?Il n'avait d'ailleurs pas hésité à priver France U20 de deux talents pour préparer la Coupe du monde 2023 : Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey. Si le premier n'a pas été retenu, le second a eu sa chance et il a su la saisir. Il a déjà montré de très belles choses et pourrait bien s'installer à l'aile des Bleus.

Deux noms reviennent également avec instance : Ugo Reus et Baptiste Jauneau. En ce qui concerne le Clermontois, il est déjà présenté comme le futur Antoine Dupont. Actuellement blessé, il pourrait être appelé dans le groupe en janvier mais il fait face à une sérieuse concurrence avec notamment un Nolann Le Garrec très performant avec le Racing 92.

XV de France. OVNI en devenir, Le Garrec explique pourquoi Fabien Galthié a craqué pour luiEn revanche, le Rochelais Reus continue de briller à chacune de ses sorties. Et ce, sans forcément être titulaire. Auteur de 13 points avec le 10 dans le dos face à Lyon en début de saison, il a été décisif face à Bayonne en passant la pénalité de la gagne en fin de partie. Ses sept unités au pied contre les Bordelais ont également été précieuses lors du succès 25 à 21 aux dépens de l'UBB. VIDEO. Top 14. La très belle image d'Hugo Reus félicité avec émotion par son père après son gros match"C’est marrant car lorsque nous nous sommes entraînés avec le staff à Sabres, dans les Landes, Ugo Reus était avec Baptiste Jauneau à l’époque et c’est deux joueurs qu’on avait remarqués." À l'époque, durant l'été 2020, ils avaient 16 ans. "Ils ont fait du chemin", constate Fabien Galthié via RMC. Un chemin qui pourrait bien les mener à la Coupe du monde 2027 en Australie.