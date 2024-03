RUGBY. ‘‘Très problématique’’, le retour de Hounkpatin dérange en marge de Toulouse - Castres

Accusé de violences conjugales, Wilfrid Hounkpatin a été réhabilité à jouer du côté du Castres Olympique, avec qui il a défié Toulouse.

Alors que Castres a sombré à Toulouse, par manque de réalisme, d’autres sujets ont provoqué la colère de certains observateurs. En clair, l’entrée en jeu de Wilfrid Hounkpatin à la 50e minute de jeu a été remarquée, mais pas pour le jeu proposé.

Dans le stade Ernest-Wallon, quelques sifflets se sont fait entendre au moment de l’entrée du joueur. Sur les réseaux sociaux, des commentaires majoritairement négatifs étaient publiés.

Sur l’antenne de Sud Radio, le journaliste Rémy Mességué a pris la parole alors qu'il commentait la rencontre. Il a affirmé son indignation face à cette décision “très très problématique”. À l’antenne, il a réagi ainsi, non sans indignation :

Quel est le message envoyé aux victimes de violences conjugales ? On vous croit, mais pas tout le temps, selon les besoins que l’on a… C’est quand même très très limite cette entrée de Wilfrid Hounkpatin. On vous croit, mais bon, sauf s’il joue au rugby et qu’on a besoin de lui sur le terrain.”

La mise en contexte/lumière nécessaire de @RemyMessegue lors de l’entrée de Hounkpatin avec Castres, joueur mis à pied car mis en cause pour des faits de violences conjugales et rappelé par le CO pour affronter Toulouse. https://t.co/EyRobLvflF pic.twitter.com/cD3Zo4IzLH — Justine Saint-Sevin 🦊 (@JustineStSevin) March 2, 2024

Hounkpatin, attendu au tribunal en avril

Pour rappel, le pilier droit international Wilfrid Hounkpatin a été placé sous contrôle judiciaire le 10 janvier dernier pour des faits de violences conjugales envers sa compagne. Cette dernière a porté plainte contre le joueur pour des faits commis quelques heures auparavant.

Actuellement, le pilier a interdiction d'entrer en contact avec sa femme. Il ne peut pas non plus se rendre à son domicile. Rapidement présenté au parquet, ce dernier a décidé de renvoyer l’homme de 32 ans devant le tribunal correctionnel de Castres, le 3 avril prochain.

Initialement, le Castres Olympique avait immédiatement mis à pied son joueur et l'interdisait de se présenter sur son lieu de travail. Le club indiquait que les faits dont Wilfrid Hounkpatin est accusé “seraient en totale contradiction avec les valeurs prônées par notre club.”

Néanmoins, l’écurie tarnaise a décidé de revenir sur sa décision dans les jours qui ont suivi. Le joueur a pu reprendre les entraînements en solitaire, puis en commun, mais a néanmoins écopé d’une sanction financière, selon le Midi Olympique. Le Castres Olympique aurait déclaré ne pas vouloir “se substituer à la justice qui se prononcera dans cette affaire d'ordre privée.”

