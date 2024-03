RUGBY. TRANSFERTS. 12 départs et des adieux émouvants à venir, l'USAP en quête de renouveau

L'USAP se doit de préparer l'avenir. Douze joueurs vont quitter le club à la fin de la saison. La formation catalane s'active sur le marché des transferts.

TOP 14. De Léo Carbonneau à Danny Care, l’USAP part à la chasse d'un nouveau numéro 9L'USAP se bat pour son maintien en Top 14. Mais cela n'empêche pas la formation catalane de préparer son avenir. C'est même un passage obligé pour toutes les formations. Quand bien même les sang et or seraient relégués. La direction se doit d'avoir une équipe compétitive.

C'est d'autant plus important que pas moins de douze éléments vont quitter Aimé-Giral dans quelques semaines. Pour l'heure, seuls six recrues ont été annoncées. D'autres devraient suivre selon Franck Azéma afin de compenser les départs dans les lignes. "On essaye d'apporter un souffle nouveau. Les garçons qui ne resteront pas s'envoient à 200% à chaque entraînement et ils ont marqué l'histoire du club."

Et non des moindres puisque l'emblématique Mathieu Acébès a déjà annoncé qu'il jouait ces derniers matchs sous les couleurs de Perpignan. Son expérience et son leadership ne sont pas faciles à remplacer. TOP14. ''Je ne me sens plus très bien dans ce milieu pro'' : l'iconique Matthieu Acebes quitte l'USAPMais il y a un renouvellement à faire au sein du groupe. Ainsi, le centre Afusipa Taumoepeau, 34 ans, ne continuera pas également après six années passées à l'USAP. Tout comme Shahn Eru, Usapiste depuis 2017 et également âgé de 34 ans, qui manquera dans la cage.

Arrivé plus récemment, le Tricolore Kélian Galletier partira également selon les informations de France Bleu. Nos confrères nous indiquent aussi que "Matthieu Ugéna, Victor Moreaux, Ewan Bertheau, Edward Sawailau, Boris Goutard, Xavier Chiocci et Arthur Joly sont eux aussi sur le départ".

Au total, trois piliers, deux deuxièmes lignes, trois troisièmes lignes, un centre, deux ailiers et un arrière ne porteront plus les couleurs de l'USAP. "Il y a des garçons pour qui c'est un choix de partir comme Sacha (Lotrian) qui ira à Clermont, d'autres décident d'arrêter aussi et il y a ceux qu'on ne conserve pas mais ce n'est pas un statut honteux."

Pour l'heure, trois piliers ont été recrutés ainsi qu'un 3e ligne, un ouvreur en la personne d'Antoine Aucagne en provenance d'Aurillac, ainsi qu'un centre en la personne de Buliruarua de Bayonne. L'USAP doit non seulement faire venir du sang neuf mais aussi apporter de l'expérience et du leadership. Mais la concurrence est rude. Il faut donc se montrer convaincant pour attirer des joueurs capables d'apporter un plus à l'équipe.