RUGBY. TRANSFERT. Un pilier géorgien de Pro D2 courtisé par Clermont, l'UBB à l'affut

Selon L'Equipe, le Géorgien de Béziers Giorgi Akhaladze intéresse Clermont mais aussi l'USAP ou encore l'UBB. En fin de contrat, que va décider le pilier gauche ?

POINT TRANSFERTS. Top 14. Un Racingman vers Clermont, Delaporte prolonge, Paul Costes parti pour rester à ToulouseClermont continue de faire l'actualité sur le marché des transferts. L'ASM s'active pour compenser les départs de plusieurs, notamment au sein de sa première ligne. Pour rappel, le pilier Daniel Bibi Biziwu a signé à Pau tandis que Giorgi Beria est annoncé à l'USAP la saison prochaine.

Un Giorgi part, un autre pourrait débarquer. Selon nos confrères de l'Equipe, la formation auvergnate aurait des vues sur le Géorgien Giorgi Akhaladze. Actuellement à Béziers, le pilier gauche sera en fin de contrat à l'issue de l'exercice en cours.

Âgé de 24 ans, il compte plus de 50 matchs avec l'ASBH en Pro D2 depuis 2021. Selon L'Equipe, Clermont n'est cependant pas la seule formation de l'élite qui lorgne Akhaladze. Son essai face à Vannes l'an passé avait particulièrement marqué les esprits. VIDEO. Pro D2. Giorgi Akhaladze détache la caravane, accélère et dépose les 3/4 pour un sublime essaiEn effet, l'USAP et surtout l'UBB auraient des vues sur le pilier. Passé par Massy entre 2018 et 2021, il présente l'énorme avantage d'être JIFF. Ce qui n'est pas pour déplaire aux clubs de Top 14 qui doivent faire attention au quota de joueurs issus des filières de formation sous peine d'être pénalisés.

Pour rappel, l'ASM a déjà recruté le pilier Sacha Lotrian en provenance de Perpignan en première ligne ainsi que le Grenoblois et international U20 Barnabé Massa. Il viendra notamment compenser le départ du talonneur Yohan Beheragaray, qui n'est pas conservé.

Si Clermont prépare l'avenir avec des jeunes, la direction n'oublie pas qu'il faut aussi de l'expérience pour épauler les jeunes. Ainsi, le trentenaire et international samoan Michael Alaalatoa rejoindre le Michelin l'an prochain en provenance du Leinster. POINT TRANSFERTS. Alaalatoa débarque en Europe, Davidson dit non à l'ASM, Ory prolongePetit à petit, la formation clermontoise étoffe son effectif avec l'ambition de retrouver les sommets en Top 14 comme en Champions Cup. Mais au sein du club, on sait qu'il va falloir être patient et surtout qu'il va falloir travailler.