POINT TRANSFERTS. Alaalatoa débarque en Europe, Davidson dit non à l'ASM, Ory prolonge

On fait le point sur les dernières annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts en Top 14 comme en Pro D2.

Clermont

L'ASM se cherche toujours un entraîneur pour succéder à Azéma. Ce ne sera pas le Briviste Jeremy Davidson.

Le 2e ligne Matt Philip va quitter la Section. Il s'est engagé avec les Rebels de Melbourne où il fera son retour.

Toulon

Prolongation du 3e ligne Julien Ory avec le RCT jusqu'en 2023.

Prolongation du demi mêlée Jules Gimbert jusqu'en 2023 avec la formation bordelaise.

Signature officielle du demi de mêlée Paul Graou jusqu'en 2023. En revanche, le 2e ligne Jeremy Jordaan ne sera pas conservé et pourrait se tourner vers la Premiership.

En prêt à l'Aviron, le jeune centre Théo Costossèque ne devrait pas faire son retour au Racing la saison prochaine. Il va rester en prêt à Bayonne selon le Midol. De même que le centre Guillaume Martocq va rester à Carcassonne sous la forme d'un prêt.

Florian Ninard pourrait ne plus être l'entraîneur de l'USM la saison prochaine si on en croit le Midol en raison des mauvais résultats de cette saison. L'ouvreur Thomas Fortunel débarque sous la forme d'un prêt en provenance du CO avant de rejoindre Grenoble la saison prochaine.

Grenoble

Le centre Alaska Taufa et le talonneur Laurent Bouchet ne devraient pas être conservés par le FCG.

Vannes

Signature comme joker médical du centre anglais Henry Trinder en provenance de Gloucester. Il retrouvera son compatriote Darren Barry, lui aussi joker médical en 2e ligne.

Rouen

Le 2e ligne Valentino Mapapalangi est en passe de prolonger pour deux saisons avec la formation normande selon le Midi Olympique. Le talonneur Jean-Etienne Lesueur devrait en faire de même.

Prolongation du contrat du manager Joe El Abd jusqu'au 30 juin 2023.

Valence-Romans

Départ du demi de mêlée Nicolas Faltrept vers la Fédérale 1 et le RC Châteaurenard.

Fédérale 1

Mâcon

Le journal du centre nous apprend la signature du Néo-Zélandais Billy Ropiha en provenance de Massy.

La province irlandaise a officialisé la signature du pilier samoan Michael Alaalatoa en provenance des Crusaders.

Approché par la fédération italienne pour le poste de sélectionneur, Guy Novès a décliné l'offre.