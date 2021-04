Top 14. Jacques Du Plessis, alias ''Thor'', va quitter Montpellier prochainement !

Le colosse sud-africain Jacques Du Plessis quittera Montpellier à la fin de la saison, pour "raisons personnelles".

C'est d'un communiqué qui a surpris tout son monde que le MHR a donc annoncé la nouvelle. À la fin de la saison, son colosse Jacques Du Plessis (2m01 pour 123kg) quittera le club pour retourner en Afrique du Sud, lui qui a été très affecté par la crise sanitaire et ses conséquences ces derniers mois. « La crise de la COVID-19 a bouleversé ma manière de voir les choses, et ma carrière en particulier, a expliqué l'ancien des Bulls via le site du club. J'ai vécu une très belle expérience à Montpellier mais je sens qu’il est aujourd’hui temps pour ma famille et moi de rentrer au pays. Je remercie le Président Altrad pour sa confiance et souhaite un bel avenir à ce club qui est un peu le mien. "

Arrivé en 2015 dans l'Hérault, à seulement 22 ans, le deuxième ou troisième ligne s'était bâti une réputation de solide combattant dans l'Hexagone, de même qu'un surnom pour le moins évocateur du côté de Montpellier, grâce à sa crinière blonde et ses gros biscottos : Thor. Un temps pisté par le staff du XV de France, l'international U20 avec les sud-afs' a pour l'heure porté le maillot des Cistes à 101 reprises, pour 11 essais marqués et des timbres à profusion. Son contrat portait jusqu'en juin 2022 mais son président l'a donc autorisé à faire ses valises plus tôt que prévu : il devrait donc retourner aux Blue Bulls, d'après les médias locaux.