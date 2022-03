VIDEO. Pro D2. Giorgi Akhaladze détache la caravane, accélère et dépose les 3/4 pour un sublime essai

Lors du match de Pro D2 entre Béziers et Vannes, le pilier géorgien Giorgi Akhaladze a inscrit un superbe essai à la faveur d'une superbe course.

Ce jeudi soir, Béziers s'est imposé à domicile face à Vannes en Pro D2 sur le score de 27 à 21. Un match très animé avec sept essais inscrits, dont quatre côté ASBH. Un joueur s'est particulièrement illustré pour les locaux, le pilier Giorgi Akhaladze. Le Géorgien s'est fendu d'un doublé dans un style peu commun pour les joueurs de premières lignes. À savoir une course dans la défense de 40 mètres. À l'origine de l'action, une merveille de chistera de l'Australien Josh Valentine pour un Akhaladze parfaitement lancé dans l'espace. Le Géorgien déchire le premier rideau et dépose le demi de mêlée et l'ailier de Vannes. Il résiste ensuite à Nick Abendanon puis au retour d'Erwan Dridi pour l'un des plus beaux essais de l'année en Pro D2. Un succès qui permet à Béziers de rester dans la course à la qualification même si dix points les séparent de la 6e place. Vannes reste à la 11e place du classement.