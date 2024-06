RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Tani Vili visé par La Rochelle, la destination idéale pour se relancer ?

Tani Vili, joueur de l'Union Bordeaux-Bègles, pourrait bientôt enfiler le maillot du Stade Rochelais. À 23 ans, le centre cherche un nouveau défi pour relancer sa carrière en Top 14.

Le marché des transferts du Top 14 pourrait bientôt s'animer avec un intérêt marqué du Stade Rochelais pour le centre de l'Union Bordeaux-Bègles, Tani Vili. D'après des informations de Sud Ouest, les Jaune et Noir sont sur le point de relancer la carrière de ce jeune joueur en manque de temps de jeu à Bordeaux.

Tani Vili, qui possède un solide physique (1,87 m, 109 kg), peut évoluer aussi bien au poste de premier qu'au poste de second centre. Malgré ses qualités évidentes, l'ancien joueur de Brive et de Clermont n'a joué que cinq matchs cette saison, dont seulement deux en tant que titulaire, sous la direction de Yannick Bru.

RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Deux Tricolores sur le départ à l'UBB ? ''On ne fermera pas la porte''Le manager de l'UBB, en mars dernier, avait déclaré ne pas fermer la porte à des départs pour certains joueurs en quête de plus de temps de jeu. Cette ouverture a déjà permis à Thomas Jolmes de rejoindre Pau. Maintenant, c'est Vili qui pourrait bénéficier de cette opportunité pour se relancer à La Rochelle, un club qui pourrait parfaitement convenir à son profil de joueur puissant et polyvalent.

En Charente-Maritime, un contrat d'un an serait à l'étude pour le joueur de 23 ans. Cette perspective pourrait lui permettre de retrouver la régularité et le temps de jeu nécessaires pour exploiter pleinement son potentiel. Et, peut-être, revenir dans les radars de l'équipe de France, avec laquelle il a déjà été appelé sans jamais être sélectionné.

Le Stade Rochelais, réputé pour sa capacité à développer des talents et à tirer le meilleur de ses joueurs, pourrait offrir à Vili un environnement propice à sa progression. Les supporters des Maritimes se souviendront certainement de sa performance à Deflandre en 2022 et pourraient être enthousiasmés par l'idée de le voir porter les couleurs Jaune et Noir.

Ce mouvement pourrait non seulement redynamiser la carrière de Vili mais aussi renforcer l'effectif rochelais en vue des prochains défis du Top 14. A La Rochelle, il y retrouverait le Tricolore Jonathan Dany. Lequel pourrait lui servir de mentor. L'ancien joueur du Stade Français avait fait de Vili l'un de ses potentiels successeurs. Depuis, des éléments comme son coéquipier à l'UBB Depoortère ou encore Moeafa lui passer devant. Sans oublier le Palois Gailleton.

RUGBY. ''S’ils sont meilleurs que moi, ils balayeront le vieux'', Danty lucide face à la concurrence des pépites tricoloresAffaire à suivre, donc, pour Tani Vili et le Stade Rochelais, dans ce qui pourrait être un transfert gagnant-gagnant pour le joueur et le club. Les prochains jours seront décisifs pour finaliser cette potentielle arrivée.