RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Stade Toulousain : un renfort devant pour pallier l'absence de Laulala ?

Le Stade Toulousain, à la recherche d'un joker médical après la blessure de Nepo Laulala, cible Harry Williams. Le pilier droit, récemment libéré par Montpellier, pourrait être la recrue idéale pour le club.

Le Stade Toulousain, toujours à l'affût des meilleures opportunités pour renforcer son effectif, semble avoir jeté son dévolu sur Harry Williams. Selon le Midi Olympique, les dirigeants toulousains prospectent activement pour trouver un joker médical à Nepo Laulala, victime d’une rupture d’un tendon d’Achille en février.

La convalescence du pilier all black aux 53 sélections pourrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année d'après nos confrères, laissant un vide à combler en première ligne. Pour pallier cette absence prolongée, le Stade Toulousain ne pourra pas compter sur Marco Trauth, de nouveau prêté à l’ASBH.

Obligeant les recruteurs rouge et noir à trouver une solution plus durable. Dans ce contexte, le nom de Harry Williams, fraîchement libéré par Montpellier, a émergé comme une option sérieuse. Le pilier droit de 31 ans avec 19 sélections en équipe d'Angleterre, dispose d'un CV solide et d'une expérience précieuse à ce niveau de compétition.

Son départ de Montpellier, officialisé mercredi, a rapidement attiré l'attention des recruteurs toulousains, mais aussi d'autres clubs de renom. Pau, Sale et les Saracens seraient également sur les rangs pour s’attacher les services de l’ancien joueur d’Exeter.

La situation de Nepo Laulala oblige le Stade Toulousain à agir vite et bien. Miser sur un joueur de l'envergure de Williams pourrait s’avérer judicieux pour maintenir le niveau d’exigence du club et continuer à performer en Top 14 et en Coupe d'Europe.

Peu actif sur le marché des transferts, le champion de France a cependant officialisé la signature du demi de mêlée international japonais Naoto Saito cette semaine. Le joueur de 26 ans sera en concurrence avec Paul Graou en tant que doublure du Tricolore Antoine Dupont.

Lequel sera bien plus présent cette saison qu'il ne l'a été l'an passé en raison de la coupe du monde et de son expérience à 7. Néanmoins, Saito comme Graou auront l'occasion d'avoir du temps de jeu en début d'exercice ainsi que durant les tests de novembre puis lors du Tournoi.