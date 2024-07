RUGBY. Top 14. ''ici tu viens pour être champion'', Juan Cruz Mallía se souvient de son arrivée au Stade Toulousain

Arrivé comme joker médical, Juan Cruz Mallía a rapidement gravi les échelons au Stade Toulousain, remportant 3 Brennus et 2 Coupes d'Europe. Son rôle dans l'équipe est indéniable.

Il avait rejoint le Stade Toulousain avec humilité et détermination suite à la disparition des Jaguares. Depuis, Juan Cruz Mallía est devenu l'un des meilleurs joueurs du club aux 23 Brennus et 6 coupes d'Europe.

Il n'est d'ailleurs pas étrangers aux récents titres des rouge et noir. Un palmarès qu'il était loin d'imaginer lorsqu'il a débarqué dans dans l'Hexagone en qualité de joker médical.

Lors de son arrivée, Mallía a eu une discussion franche avec les entraîneurs toulousains. "Ils m’ont demandé mes objectifs. Gagner ma place, me montrer… Ils m’ont répondu ‘ça, c’est l’attitude à avoir, mais ajoutes-y une chose : ici tu viens pour être champion. Tout ce que tu dois faire, c’est gagner et terminer champion’", se souvient-il via RugbyPass.

Ce message a trouvé écho chez le jeune arrière qui, depuis, a enrichi son palmarès de manière impressionnante. Champion de France à trois reprises (2021, 2023, 2024) et deux fois champion d’Europe (2021, 2024), Juan Cruz Mallía s’est imposé comme une pièce maîtresse du dispositif toulousain.

Dès 2021, Mallía s’est illustré en étant titulaire lors des finales décisives. Cette année encore, il a été omniprésent dans les matchs couperets, qu’ils soient nationaux ou continentaux. "En Argentine, on sanctionne beaucoup les erreurs, ce qui inhibe. Ici, elles sont totalement possibles. Les entraîneurs valorisent beaucoup l’intention. Cela vous permet de progresser. Sinon, vous ne savez pas jusqu’où vous pouvez aller. Cela contribue à repousser les limites."

Sa capacité à rester constant et performant, même lorsque les cadres sont relégués sur le banc, témoigne de son importance au sein de l’effectif. Dire qu'il n'avait signé que pour six mois à l'origine. "Le club m’a aidé à grandir. L’envie d’être là m’a motivé à faire les efforts nécessaires pour élever mon niveau de jeu."

L'impact de Juan Cruz Mallía au Stade Toulousain va désormais au-delà de ses qualités athlétiques. Il incarne l'esprit de gagne et de résilience du club, apportant son expérience et sa rigueur à chaque match. Sa polyvalence et son engagement font de lui un atout inestimable pour le Stade.