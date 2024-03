RUGBY. Transfert. Temo Matiu, la pépite du BO, en direction de l'UBB ? Une aventure prometteuse s'annonce

Temo Matiu devrait prendre la direction de l'UBB la saison prochaine, selon le Midi Olympique. Le troisième ligne est un des meilleurs joueurs de Pro D2.

Au cœur d'un marché des transferts particulièrement animé, et alors que Montpellier semblait tenir la corde, Temo Matiu devrait prendre la direction de l'UBB la saison prochaine, selon le Midi Olympique. Révélé sous les couleurs du Biarritz Olympique en Pro D2, Matiu aurait finalement opté pour le projet girondin. Une décision mûrement réfléchie qui promet de grandes choses pour l'avenir.

Le jeune troisième ligne (1,91m, 100kg) a su captiver les observateurs par ses performances hors normes. Montrant toute l'étendue de son talent et de sa polyvalence. Sa capacité à faire la différence, que ce soit par des courses tranchantes ou par son implication directe dans les essais de son équipe, démontre un profil d'athlète complet et prometteur pour l'UBB.

Une priorité de l'UBB

La décision de Matiu de rejoindre Bordeaux plutôt que Montpellier peut s'expliquer par la vision à long terme du club girondin pour son développement. Le président de l'UBB, Lauret Marti, n'aurait pas caché sa détermination, faisant de l'acquisition de Matiu une priorité de son mercato. Les discussions entre les clubs, notamment autour de l'indemnisation pour la libération de Matiu de son contrat actuel avec Biarritz, sont en voie de finalisation, selon les dernières informations. Une chose est sûre, Bordeaux devrait mettre la main à la poche pour s'offrir cette pépite.

Temo ne nous surprend plus. Nous savons ce qu’il est capable de faire. Maintenant, la question est de savoir où il va s’arrêter, mais je pense qu’il y a un peu de marge avant qu’il n’arrive au plafond. (Matthew Clarkin, le directeur sportif du BO via le Midi Olympique)

Pour rappel, le jeune troisième ligne de 22 ans est sous contrat avec la formation basque jusqu'en 2025. Toujours sous contrat espoir, il a su gagner le cœur des supporters biarrots grâce à sa détermination et son talent indéniable sur le terrain. Sa récente prestation contre Montauban n'a fait qu'amplifier l'enthousiasme autour de lui, lui valant le titre d'homme du match. "Je fais les choses un peu instinctivement", avait-il confié après son match face à Montauban. S'il doit encore travailler sur sa vista et son jeu de passes, il n'en reste pas moins un joueur à suivre. RUGBY. Après Meafou, un autre phénomène physique du Pacifique choisit le XV de FranceSon parcours est d'autant plus remarquable qu'il n'a embrassé le rugby professionnel qu'il y a peu, après une transition depuis le basket. Cette capacité d'adaptation rapide au haut niveau est un témoignage de son potentiel exceptionnel et de sa marge de progression encore importante. Déjà vu au centre, ou encore à l'aile, Matiu est présenté comme un joueur aux grandes capacités athlétiques, mais qui sait aussi manier le ballon. Sans pour autant laisser de côté la défense.

J’ai commencé par le rugby, puis j’ai fait du judo, du football, du pentathlon, du surf. Je voulais tout essayer ! Arrivé en Benjamin, alors que je jouais au rugby et au basket en même temps, j’ai dû faire un choix. (source : Midi Olympique)

En interne, les louanges ne manquent pas pour décrire le potentiel de Matiu. Simon Augry et Simon Mannix, n'ont pas tari d'éloges sur ses qualités, tout en soulignant les axes de progression qui pourraient faire de lui un des meilleurs joueurs à son poste. "Je ne sais pas si l'année prochaine, il sera encore là", commentait Augry pour France Bleu il y a peu. En tout cas, il a largement le niveau pour aller jouer à l'étage du dessus." Sans doute avait-il senti que les offres issues du Top 14 seraient trop tentantes pour les refuser. TOP 14. ''J'aime bien le travail de l'ombre'' : l'impact crucial du soldat Bochaton dans le triomphe sur ToulouseReste à savoir si le fils de l'ancien international français Legi Matiuaura du temps de jeu à l'UBB. Lui qui reste sur 20 matchs joués dont 19 comme titulaire. Bordeaux compte dans ses rangs un autre jeune talent au potentiel énorme : Marko Gazzotti. Champion du monde U20, l'ancien joueur de Grenoble a été titulaire à 10 reprises cette saison (16 matchs joués) toutes compétitions confondues. À seulement 19 ans, il représente l'avenir au poste de 3e ligne. Sans oublier l'excellent Pierre Bochaton, qui reste sur un très gros match face à Toulouse en Top 14, ou encore la signature d'un certain ne Jonny Gray. RUGBY. Transfert Choc : Jonny Gray, le Mur écossais, en route vers l'UBB ?