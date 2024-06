RUGBY. TRANSFERT. Aperçu à Toulon, Zach Mercer va-t-il faire son retour en Top 14 ?

Zach Mercer pourrait revenir en France en 2025 après une visite à Toulon. Le n°8, qui avait quitté Montpellier pour réaliser ses rêves en Angleterre, pourrait retrouver les pelouses du Top 14.

Le 3e ligne de Gloucester, Zach Mercer, aurait récemment visité le centre d'entraînement de Toulon selon le Dailymail. Alimentant les spéculations sur un éventuel retour en France. Après une saison impressionnante avec la formation anglaise, le n°8 pourrait bien rechausser les crampons dans l'Hexagone d'ici à 2025.

Parti de Montpellier l'année dernière pour poursuivre son rêve de sélection en Angleterre sous la houlette de Steve Borthwick, Mercer n'a pas encore trouvé la reconnaissance espérée. Malgré des performances de haut niveau avec Gloucester, le joueur de 26 ans, qui n'avait pas été retenu pour la Coupe du monde, ne partira pas non plus au Japon et en Nouvelle-Zélande cet été.

TRANSFERT. 1 an après son départ, le succulent Zach Mercer va-t-il (déjà) revenir en Top 14 ?Actuellement sous contrat avec Gloucester pour la saison prochaine, Mercer resterait serait une cible prioritaire pour Toulon. Le club de la Rade, prêt à investir des sommes conséquentes, souhaiterait le recruter en 2025. Pour que cette opération se concrétise, Toulon devra cependant s'acquitter de frais de transfert élevés, Mercer étant encore lié pour trois ans avec Gloucester.

Les clubs français semblent s'intéresser de près au talent de Mercer, et sa visite à Toulon en serait la preuve. Son expérience et son talent seraient un atout majeur pour n'importe quel club. Reste à voir si Toulon parviendra à le séduire et à le convaincre de retrouver le championnat français d'ici à 2025.

RUGBY. Encore ''oublié'' par l'Angleterre, Zach Mercer en a ras le casque : ''j'en ai fini pour le moment''Sacré Joueur de l'année en Top 14 après avoir mené Montpellier à son premier titre national en 2022, Mercer avait brillé en France. Cependant, son retour en Angleterre ne lui a pas permis de sécuriser une place en équipe nationale. Un retour en France signifie qu'il devra renoncer à la sélection anglaise.

Récemment, les performances de son compatriote Jack Willis, sacré en Champions Cup avec le Stade Toulousain, ont une nouvelle fois relancé le débat sur l'éligibilité des internationaux anglais évoluant à l'étranger. De nombreux spécialistes et fans sont montés au créneau pour que la fédération change le règlement.

Pour l'heure, la RFU ne semble pas décidée à répondre de manière positive. Quand on sait que le XV de la Rose pourrait aligner une troisième ligne composée de Jack Willis, Zach Mercer et Sam Simmonds, actuellement à Montpellier, il y a sans doute de quoi réfléchir. Et ce, même si Steve Borthwick reste le seul décideur.

