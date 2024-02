TRANSFERT. 1 an après son départ, le succulent Zach Mercer va-t-il (déjà) revenir en Top 14 ?

Le CV de Zach Mercer circulerait sur la table de cadors du Top 14, ces dernières semaines. De là à imaginer un retour en France ?

Pour ceux qui ne suivent pas le Premiership , oui, Zach Mercer est toujours un joueur de rugby. Il a enchaîné une dizaine de feuilles de matchs jusqu’alors cette saison et vient même d’être élu homme du match en demi-finale de la coupe d’Angleterre face à Exeter, ce week-end.

Pourtant, le numéro 8 de 26 ans n’a toujours pas été appelé en sélection. Rentré pour cela au Royaume-Uni l’été dernier, alors qu’il était épanoui à Montpellier (oui, c’est possible), le garçon formé à Bath a en travers les décisions de Steve Borthwich.

Midi Olympique nous informe en tous cas que son CV circule sur la table de plusieurs clubs de l’Hexagone, en ce moment. En l’occurrence, si le Racing 92 n’aura pas les moyens de l’engager et que la voie semble barrée au MHR par son compatriote Sam Simmonds , le RCT serait, lui, plus intéressé.