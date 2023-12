RUGBY. TRANSFERT. Angus Crichton, la Prochaine Sensation treiziste du Top 14 ?

Plusieurs clubs de Top 14 dont Toulon et Montpellier lorgnent le joueur des Roosters Angus Crichton. L'international australien va-t-il débarquer à XV ?

Si les treizistes n'ont pas toujours brillé en Top 14, ça n'empêche pas les clubs de l'Hexagone d'être attirés par ces profils. Personne n'a oublié les performances de Sonny Bill Williams ou encore celles plus récentes de Semi Radradra, considéré comme le meilleur centre du monde il y a quelques années.

Et si Angus Crichton venait lui aussi bouleverser le paysage rugbystique français dans un avenir proche ? Son nom ne vous dit probablement rien si vous ne suivez pas la NRL. Mais au sein du championnat de rugby à XIII de l'hémisphère sud, l'Australien fait figure de pointure dans sa discipline.

Selon le Midi olympique, son CV serait sur le bureau de plusieurs formations de Top 14 dont Toulon et Montpellier. Du côté du RCT, Waisea sera en fin de contrat à la fin de la saison mais il possède une option. Sinzelle et Paia'aua sont engagés jusqu'en 2025 à l'instar de Tuicuvu. Au MHR, les contrats de Serfontein et Doumayrou expirent l'an prochain.

Annoncé à 102 kilos pour 1m87, il évolue en deuxième ou en troisième ligne à XIII. Mais chez les quinzistes, c'est au centre qui pourrait être aligné. Il a d'ailleurs déjà évolué à XV dans sa jeunesse.

Son profil n'est donc pas pour déplaire aux clubs français qui chercheraient à renforcer leur ligne d'attaque. Les Wallabies lui avaient d'ailleurs fait de l'oeil avec un contrat. Mais l'offre n'a pas abouti en raison des problèmes financiers de la fédération australienne. Va-t-il céder aux sirènes tricolores alors que son contrat arrive à son terme en 2024 ?

Les Roosters souhaite bien évidemment conserver celui qui a été champion du monde de la discipline en 2021 avec l'Australie et qui a remporté le célèbre State of Origin à trois reprises (2018, 2019 et 2021) avec la sélection de la Nouvelle-Galles du Sud. Atteint d'un trouble bipolaire, il avait fait un break avec le rugby à XIII pour prendre le temps de se soigner.

