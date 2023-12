RUGBY. TRANSFERT. L'ASM se Renouvelle avec un jeune Joueur dynamique et ambitieux

Selon le Midi olympique, le troisième ligne du Racing 92 Anthime Hemery va rejoindre l'ASM la saison prochaine.

RUGBY. TRANSFERT. Clermont. Un Champion du Monde U20 en Route vers de Nouveaux ChallengesClermont est décidément très actif sur le marché des transferts cette saison. Si plusieurs joueurs vont quitter l'Auvergne à la fin de l'exercice en cours, l'ASM parvient aussi à séduire de nouveaux éléments. Pour rappel, l'international Michael Alaalatoa rejoindra la formation clermontoise en provenance du Leinster. TRANSFERT. Clermont renforce sa mêlée : un joueur clé du Leinster rejoint l'ASM !Ce mercredi, le Midi Olympique nous apprend également que les dirigeants et le staff auvergnats ont convaincu un jeune troisième ligne de signer. A 23 ans, Anthime Hemery va quitter le Racing 92 où évolue depuis 2016 pour découvrir un nouveau club.

Hemery n'a joué que deux matchs cette saison sous les ordres du nouvel entraîneur, l'Anglais Stuart Lancaster, et seulement comme remplaçant. Un temps de jeu famélique à côté des 18 rencontres jouées l'an passé, dont 10 comme titulaire.

Il faut dire que l'écurie francilienne ne manque pas d'éléments à son poste à commencer par le champion du monde Siya Kolisi, engagé jusqu'en 2026, sans oublier Jordan Joseph, Diallo ou encore Sanconnie. Il reste d'ailleurs encore certains joueurs en fin de contrat en 2024 comme Chouzenoux ou encore Kamikamica.

A Clermont, Anthime Hemery pourrait s'installer dans la durée puisque l'effectif est moins fourni en troisième ligne. Son arrivée pourrait éventuellement voir Fritz Lee raccrocher les crampons. A 35 ans, il avait prolongé d'une saison en mars dernier pour une saison plus une en option. Il pourrait aussi rester pour transmettre son savoir.

On le sait, Clermont est en reconstruction. Les dernières années ont été marquées par de nombreux départs de cadres. L'ASM cherche de la stabilité dans son effectif. Mais il est aussi important pour les dirigeants de faire les bons choix quant aux contrats proposés. RUGBY. ''On la ferme et on travaille avec humilité'', Clermont, Une Équipe en Reconstruction, Un Avenir à RedéfinirRécemment, Aurélie Rougerie a confié que la durée des engagements avaient été un problème pour le club. Certains l'avaient même mis en péril. La formation auvergnate entend désormais proposer des contrats plus courts, quitte à avoir des discussions par la suite avec les joueurs pour revoir les termes de leur engagement.

Huitième du Top 14 à l'orée de la 10e journée, l'ASM se déplace sur la pelouse de la Section Paloise avant d'accueillir Bordeaux. Le match retour contre le Racing 92 aura lieu lors de la 20e journée. À l'aller, ce sont les Clermontois qui l'avaient emporté, 23 à 18.