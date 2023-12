TRANSFERT. Clermont renforce sa mêlée : un joueur clé du Leinster rejoint l'ASM !

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l'international et capitaine de la sélection samoane, Michael Ala'alatoa sera Clermontois. Ce dernier l'a confirmé.

Un transfert officialisé

Les rumeurs étaient donc réelles en Auvergne ! Le pilier Michael Ala'alatoa sera bel et bien Clermontois la saison prochaine.

Actuellement, ce dernier est un joueur du Leinster. Il a rejoint l'Irlande en 2021, après cinq saisons passées sous les couleurs des Crusaders. Ce grand gaillard (1m91, 130kg) est un joueur important du système de jeu du Leinster.

Cette saison, le droitier a disputé 7 rencontres avec son club, dont quatre comme titulaire. D'ailleurs, il était de la partie face à La Rochelle le week-end dernier, et s'est illustré par une très belle performance. Ce jour-là, Michael Ala'alatoa a joué l'entièreté du match !

Mais voilà, ce dernier a confirmé son transfert vers l'ASM auprès du média britannique RTE : "Je me suis engagé pour Clermont, mais mon objectif est toujours là pour cette saison et de tout mettre en œuvre ici", a déclaré le natif d'Australie.

"C'est une opportunité qui s'est présentée ces derniers mois et les sentiments sont mitigés parce que j'aime être ici, j'aime cette équipe, mais c'est l'opportunité de jouer en France était attrayante et je devais l'envisager, et c'est une opportunité que j'attendais avec impatience cette année."

Néanmoins, nous ne connaissons pas encore la durée de son engagement avec Clermont. Dans tous les cas, Michael Ala'alatoa reste une bonne pioche pour Urios, qui était désireux de renforcer l'axe droit de sa mêlée.

Pour le joueur, cette décision semble mûrement réfléchie : "Je ne suis plus jeune et j'ai dû penser à ma famille et lui donner la priorité. La maison est si loin, donc il y avait beaucoup de choses auxquelles je devais penser, et bien sûr, la qualité de cette équipe, il n'y a pas beaucoup d'équipes comme celle-là."

