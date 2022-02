Rugby. Tournoi des 6 Nations. France. Villière, Alldritt, Penaud : ces Bleus qui ont brillé face à l'Italie

Le XV de France s'est imposé pour son entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations face à l'Italie. Damian Penaud, Gabin Villière ou encore Grégory Alldritt ont été étincelants.

Ce dimanche, la France a réussi son entame dans le Tournoi des 6 Nations 2022, en s'imposant face à l'Italie. Un match de reprise, marqué par quelques imprécisions, un manque de rythme évident (retour de Covid), des conditions climatiques compliquées pour déployer du jeu et un adversaire coriace en première mi-temps qui a fini par courber l'échine lors du second acte. Bref, une bonne entrée en matière. Mais personne n'est dupe, il faudra élever le curseur pour la réception de l'Irlande ce samedi, autre favorite au titre. Cependant, dans la grisaille parisienne, certains éléments ont brillé et se sont déjà illustrés. Voici notre liste des 5 meilleurs Bleus lors de ce match.

Logique. Comment ne pas citer le trois-quarts aile du XV de France, auteur de trois des cinq essais tricolores ce dimanche au Stade de France. Si le premier et le dernier sont les conclusions de beaux mouvements collectifs, le deuxième est un pur chef-d'œuvre. Bien arrivé en relais de Grégory Aldritt, le joueur de Toulon s'échappe, feinte un coup de pied à suivre et enrhume Padovani d'un tchik-tchak, inter-exter splendide. Toujours précieux, jamais avare d'efforts, il est logiquement désigné homme du match. Combattif comme à son habitude, il a notamment initié un contre ruck et s'est montré toujours aussi agressif défensivement. Il s'affirme vraiment comme l'un des cadres de cette équipe.

Infatigable, le numéro huit rochelais prouve une fois de plus, son retour au premier plan et vient confirmer sa très bonne forme du moment. Très solide en défense, propre sous les ballons hauts de renvois, Alldritt s'est démené aux quatre coins du terrain. Premier fer de lance des Bleus, c'est lui qui allume la mèche sur l'essai de Villière. Après un bon travail dans l'axe, il sert parfaitement à hauteur l'ailier toulonnais. Inusable, il est incontestablement l'un des tauliers du 8 de devant.

Si Villière s'est illustré avec un triplé, son compère de l'autre aile, Damian Penaud n'est pas en reste. Le Clermontois s'est employé offensivement et a été l'un des seuls joueurs à essayer de sonner la révolte en première période, lorsque les Bleus semblaient apathiques et en manque cruel de rythme. Certes, ses courses, parfois en travers n'ont pas toujours été fructifiées, mais il a constamment mis son équipe dans l'avancée. Puis, il joue juste sur le premier essai de Villière avant la pause, avec une passe sur le pas pour Jaminet. Enfin, il sera récompensé de son superbe match par un essai, à la suite d'un une-deux avec Antoine Dupont le long de la ligne de touche. Une excellente copie.

En première mi-temps, il a constamment avancé, lorsque les Bleus privilégiaient le jeu au ras, et ce, malgré une défense italienne des plus agressives. Il a notamment trouvé une brèche à l'entrée des 22 transalpins en première période. Son dynamisme toujours aussi impressionnant pour un joueur du poste, fait de lui un atout non négligeable des Bleus. Disponible donc dans le jeu courant, il s'est également montré très solide en mêlée fermée, comme cette pénalité récupérée peu avant le quart d'heure de jeu, alors que les Bleus étaient dans leur 22 mètres. Il a dans l'ensemble, pris le meilleur sur Pasquali, son vis-à-vis. Bref encore une belle sortie du pilier toulousain.

On a longtemps hésité. On aurait pu à juste titre citer Julien Marchand, impérial pour son retour en équipe de France, après une blessure aux côtes qui l'avait empêché de participer à la victoire face à la Nouvelle-Zélande. Ou encore Anthony Jelonch, auteur d'un essai opportuniste qui a lancé les Tricolores, et toujours aussi précieux en défense et véritable poison dans les rucks.

Mais finalement, on a jeté notre dévolu sur Cameron Woki. Pourquoi ? Parce que le flanker de l'UBB a une fois de plus été étincelant. Repositionné en deuxième ligne comme face aux Blacks, il a été un danger permanent en touche pour l'alignement de la Squaddra Azzura. C'est d'ailleurs lui qui fait cafouiller le ballon aux Transalpins sur le lancer qui amène l'essai de Jelonch. Précieux en défense (8 plaquages, 1 seul manqué), il prouve qu'il est désormais l'un des rouages essentiels du XV de France. Surtout sa capacité à s'adapter à un nouveau poste, dans la cage, lui qui évolue en troisième ligne en club est assez époustouflante. Sa polyvalence reste une arme redoutable.

