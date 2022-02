VIDÉO. Tournoi des 6 Nations. Poussive, la France assure l'essentiel face à l'Italie

La France a mis une mi-temps pour disposer d'une Italie vaillante mais limitée (37-10). Les Bleus, empochent le bonus offensif en inscrivant 5 essais.

Que ce fut poussif ! Le XV de France a mis une mi-temps à se lancer pour finalement prendre tranquillement la disposition de l'Italie. En première période, le manque de rythme s'est fait sentir. Les Bleus, en blancs cet après-midi, ont semblé sans inspiration, ont longtemps attaqué arrêté, et n'ont pu déstabiliser une défense italienne très agressive, notamment en bord de ruck. Melvyn Jaminet inscrit les premiers points après cinq petites minutes de jeu, mais ce sont les Italiens qui franchissent les premiers la ligne d'en-but. Suite à une passe au pied millimétrée de Garbisi, Menoncello ouvrait dès lors le compteur transalpin (3-7 17ème). Mais opportuniste, Anthony Jelonch, 10 minutes plus tard, intercepte une passe de Stephen Varney pour donner l'avantage aux coéquipiers d'Antoine Dupont. Garbisi puis Jaminet passeront trois points chacun, avant que Gabin Villière n'alourdisse la marque sur un magnifique lancement de jeu en première main. Aux citrons, la France mène 18-10.

Le second acte démarrera bien pour les Français. Sur une charge de Jonathan Danty, Julien Marchand se fera refuser un essai. Mais ce n'est que partie remise. Paolo Garbisi, peu inspirés ce dimanche, se rendra coupable de deux erreurs successives. La première sur une pénalité dans ses 22 rapidement jouée, rendant le ballon aux Français, avant d'enchaîner sur une relance sans conviction. Résultat contre rucks des Français. Après un bon travail dans l'axe, Gabin Villière au soutien de Grégory Aldritt, s'échappe. D'une feinte de coup de pied et d'un cad-deb d'école, il donne alors un avantage conséquent aux siens (23-10 49ème). L'essai du bonus offensif arrivera à la 68ème minute de jeu, à la suite d'un ''une-deux'' entre Damian Penaud et Antoine Dupont. L'ailier clermontois plongera en Terre promise, tandis que Jaminet transformera (30-10). Gabin Villière inscrira son troisième essai à la 80ème, à la suite d'un mouvement à plusieurs temps de jeu. Ntamack transforme, 37-10, score final.

Avec ce succès, la France est ce dimanche en tête du Tournoi au goal-average. Les Bleus devront hisser leur niveau de jeu face à une Irlande impressionnante contre le Pays de Galles. Mais les Bleus sont bien évidemment capables de le faire, le dernier exemple en date (face à la Géorgie puis les Blacks), étant la meilleure preuve.