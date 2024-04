RUGBY. Toulouse. Sous les sifflets, Mola vole au secours de Ramos dans le dur face à Toulon

Après 3 tentatives ratées face aux perches, au Vélodrome de Marseille, Thomas Ramos et le Stade Toulousain ont laissé la victoire au RCT.

Il a été le héros du Stade Toulousain de nombreuses fois. Ce samedi soir au Vélodrome, Thomas Ramos a pourtant raté de nombreuses tentatives face aux perches. Un fait rare qui a coûté la victoire au Stade Toulousain face à Toulon (20-19), pour cette 21ᵉ journée de Top 14.

Cependant, le manager Ugo Mola s’est refusé à remettre la faute de la défaite sur les points laissés en route. Face aux journalistes, le manager du Stade Toulousain est venu au secours de son buteur.

Selon des propos relayés par Rugbyrama, la tête pensante du second du championnat a tenu à rappeler les exploits passés de l’ancien joueur de Colomiers :

Si on met dans la balance le nombre de fois où Thomas nous a tenus à bout de bras, j’ai un peu d’avance pour ne pas lui en vouloir ce soir[...]. Ça ne l’a pas trop perturbé pour gagner un match, il y a un peu plus d’un mois ou guère plus. Thomas est imperméable à tout ça. Je ne pense pas que ce soit les sifflets. Il n’a pas validé le tempo de l’équipe. Le buteur, parfois, il faillit, parfois il nous porte à bout de bras.”

Thomas Ramos, levé du pied gauche ?

En effet, l’arrière des Bleus n’a pas réussi à convertir deux essais et a loupé le coche lors d’une pénalité. Finalement, ce sont pas moins de 7 points qui ont été laissés de côté par le contingent toulousain.

D’autant plus, la transformation de l’ultime essai de Joel Merkler (75ᵉ) aurait permis au Toulousain d’avoir l’ascendant sur la rencontre. Les hommes d’Ugo Mola auraient eu besoin de défendre durant les ultimes minutes, mais auraient au moins eu les cartes en main en fin de rencontre.

Cette faillite de Thomas Ramos dans l’exercice des tirs au but reste extrêmement rare. Pour preuve, c’était la première fois de la saison 2023-2024 de Top 14 que le natif de Mazamet ratait 3 coups de pied dans la même rencontre.

Depuis le début de la saison, Thomas Ramos a inscrit pas moins de 74 points en Top 14 avec le Stade Toulousain. Avant le match face à Toulon, il n’avait raté que trois tentatives face aux perches. Avec plus de 87 % de réussite au pied, il s'inscrivait même parmi le top 5 des buteurs les plus fiables en Championnat. Comme quoi, Ugo Mola ne fait que rendre à César ce qui est à César.

