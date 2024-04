VIDÉO. Top 14. Après un carton rouge, Toulon se met la tête à l'endroit et renverse Toulouse

Au Vélodrome, le RC Toulon a obtenu une victoire majeure face au Stade Toulousain lors de la 21ᵉ journée de Top 14.

Dans la course aux phases finales, Toulon a pris une option conséquente par rapport à ses concurrents. En venant à bout de Toulouse (20-19) ce samedi 20 avril au Vélodrome de Marseille, les Varois se rapprochent d’une fin de saison rallongée.

Alainu’uese, un carton rouge motivant

D'autant plus que l’affaire toulonnaise ne paraissait pas si simple. En effet, juste avant la mi-temps, le deuxième ligne Brian Alainu’uese se rendait coupable d’un plaquage haut sur le jeune toulousain Mathis Castro Ferreira. Avec un contact direct épaule-tête, Ludovic Cayre n’a pas d'autre choix que d’expulser le Samoan.

Soutenu par ses coéquipiers au moment de sa sortie, le numéro 5 a redonné indirectement un second souffle à son équipe. Pour la deuxième période, les Varois avaient la volonté de ne pas faire peser l’issue du match sur leur coéquipier, fautif au plaquage.

Un scénario qui rappelle fortement le momentum toulonnais vécu en février 2023 dans le même stade, après l’expulsion définitive de Sergio Parisse. Après la rencontre, l’Italien s’était d’ailleurs livré sur ces similitudes, d’après des propos recueillis par Rugbyrama :

L’an dernier, j’ai pris un carton rouge ici, contre Toulouse. C’était un moment compliqué de ma vie. L’équipe avait bien réagi. On prend aussi un rouge, et on n’a rien lâché. Je ne sais pas si c’est un déclic, mais quand tu gagnes un match en difficulté, c’est très important. Dans le vestiaire, on est contents, mais il y a du boulot."

Le RC Toulon reprend du poil de la bête

En difficulté ballon en main, mais volontaires, les Toulonnais se sont appuyés sur deux essais du All Black Leicester Fainga’anuku. Défensivement, les Varois avaient fait le pari de monter rapidement sur les joueurs d’Ugo Mola, sans leur laisser l’occasion de déployer leur jeu sur les extérieurs.

Cadenassé, le Stade Toulousain s’est contenté de jouer dans son camp, arrivant rarement à pénétrer dans les 22 mètres adverses lors du deuxième acte. Les Haut-garonnais n’ont pas pu compter sur le pied de Thomas Ramos. Fait rare, l’arrière a raté 3 coups de pied dans le même match, laissant 7 points au compteur.

En plus d’avoir appris à gagner dans la difficulté, le RCT (4ᵉ) a également réalisé une bonne opération comptable. En revenant à 6 points du Stade Toulousain (2ᵉ), ils peuvent continuer de rêver à une qualification directe en demi-finales. Surtout, Baptiste Serin et ses coéquipiers se donnent un peu d’air sur le peloton, où La Rochelle, Pau, Perpignan, Bordeaux-Bègles (qui joue contre Clermont ce dimanche) et Castres se tiennent à 3 points.

