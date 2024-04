TOP 14. Le MHR peut-il (vraiment) descendre en ProD2 pour raison administrative ?

À 6 journées de la fin de la saison régulière, le MHR est assez nettement en-dessous du quota de JIFF imposé. Une situation pas évidente à gérer, alors que le club héraultais lutte pour le maintien.

C'est une contrainte à laquelle tous les clubs sont habitués. En moyenne sur la saison, les écuries du Top 14 (hors promu) doivent aligner 16 joueurs JIFF sur la feuille de match. Soit faire jouer 416 JIFF a minima, sur les 16 journées de la saison régulière que compte le "meilleur championnat du monde".

Pour l'exemple, le MHR est le club le plus en difficulté à l'heure actuelle, avec seulement 15,55 JIFF alignés en moyenne cette saison, selon All Rugby. Irrémédiable, à l'aube de la 21ème journée de Top 14 ?

Il reste donc deux options pour les hommes de Collazo : soit continuer sur la même lancée, prendre le pari de se sauver ainsi et démarrer la saison prochaine avec -6 pts au classement. Ou accepter son sort, tout faire pour rentrer dans les clous et aller jouer un match de barrage face au perdant de la finale de ProD2.

Une rencontre au couteau que les clubs de Top 14 (en l'occurrence l'USAP) ont remporté lors des deux dernières années, mais qui s'annonce difficile cette saison compte tenu des formes de Vannes, Provence Rugby ou encore des voisins de Béziers...

En ce sens, le président du club héraultais Mohed Altrad avait affirmé il y a quelques jours que son club serait dans les clous en fin de saison. En espérant que pour ce faire, le MHR ne doive pas agir comme le RCT l'an passé, lors de la dernière journée. À savoir faire complètement tourner son effectif et laisser s'envoler ses rêves de qualification. Car cette fois, on parle d'un maintien...