RUGBY. Paul Willemse (MHR) à nouveau suspendu plusieurs semaines après son carton rouge

Le deuxième ligne du XV de France et de Montpellier Paul Willemse est suspendu plusieurs semaines après un plaquage dangereux en Challenge Cup.

L'annonce était attendue. Paul Willemse est contraint à un repos forcé de cinq semaines. La raison ? Un plaquage jugé dangereux sur Will Addison de l'Ulster Rugby, lors du match de Challenge Cup face à l'Ulster au GGL Stadium. L'arbitre de la rencontre, le Gallois Ben Whitehouse, n'a pas hésité à brandir le carton rouge dès la 41e minute, estimant l'action de Willemse contraire à la Règle 9.13. Une décision qui n'a pas manqué de faire vibrer les tribunes et de faire réagir dans le monde de l'ovalie.

Il s'agit du deuxième carton rouge reçu par le Sud-Africain d'origine cette saison après celui du match contre l'Irlande à Marseille dans le Tournoi des 6 Nations. Sans oublier son jaune face à Paris fin mars en championnat.

La sanction, initialement envisagée à six semaines conformément au barème de World Rugby, a finalement été réduite à cinq semaines. Un geste de clémence de la Commission de discipline indépendante, Willemse ayant plaidé coupable. Les conséquences de cette suspension sont lourdes, non seulement pour Willemse, actuellement sur la touche pour blessure, mais aussi pour son équipe, privée d'un atout majeur en pleine compétition.

La période exacte de suspension reste à préciser, ajoutant une incertitude stratégique pour le MHR. Enfin, il est crucial de mentionner que Willemse, tout comme l'EPCR, peut faire appel de cette décision.

Entre temps, le MHR doit se réorganiser et envisager l'avenir immédiat sans son géant. Un défi de taille, qui testera la profondeur et la résilience de l'effectif héraultais. Montpellier n'est plus en course en Challenge Cup mais affrontera très prochainement Pau mais surtout l'USAP dans un match qui compte double pour le maintien.