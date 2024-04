RUGBY. TRANSFERT. L'attaque de Montpellier se renforce avec deux finisseurs prêts à enflammer le Top 14

Madosh Tambwe, l’ailier dynamique de l'UBB, et Joshua Moorby, l’arrière néo-zélandais aux accélérations foudroyantes des Hurricanes, vont signer à Montpellier.

RUGBY. TRANSFERT. Billy Vunipola rejoint la colonie anglaise en Top 14 : Un nouveau défi au MHR qui prometAprès le 3e ligne anglais Billy Vunipola, le MHR ne manque pas d’ambition ni d’activité sur le marché des transferts. Preuve en est avec l'arrivée imminente de deux finisseurs : Madosh Tambwe, l’ailier dynamique de l'UBB, et Joshua Moorby, l’arrière néo-zélandais aux accélérations foudroyantes des Hurricanes.

Un duo prometteur prêt à électriser les lignes arrières héraultaises pour les deux prochaines saisons, selon les informations de Midi Olympique. Ces signatures illustrent parfaitement la volonté de Montpellier de rebondir et de construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleures.

Après moults rebondissements, Madosh Tambwe, à 26 ans, devrait donc quitter Bordeaux-Bègles avec un bagage de six essais cette saison. Tandis que Joshua Moorby, 25 ans, apporte son expérience du Super Rugby et son talent, couronné par une nomination comme recrue de l'année en 2022 au sein de la formation néo-zélandaise lors de sa première saison.

Josh Moorby est une recrue qui ne manque pas de piquant même s'il n'est pas le plus connu des Kiwis. Sa progression fulgurante depuis ses débuts avec les Southland Stags jusqu'à son explosion chez les Hurricanes témoigne de sa capacité à ne jamais rien lâcher. Titulaire à 26 reprises en 30 matchs de Super Rugby, le polyvalent Moorby a inscrit 18 essais.

Par ailleurs, l’avenir de l’ouverture montpelliéraine semble se préciser selon le Midol. Louis Carbonel, 25 ans, devrait rester avec le MHR jusqu’au printemps 2025. Le RCT pourrait éventuellement le rapatrier à la fin de son contrat dans l'Hérault. TOP 14. ''Je jouerai un jour'' à Toulon, Carbonel évoque son retour au RCT Une stabilité précieuse pour le club qui poursuit sa quête d’un successeur à Paolo Garbisi, parti à Toulon après le Tournoi des 6 Nations. Les pistes se multiplient, mais le club affûte son jeu pour trouver la perle rare. En effet, le Springbok Curwin Bosch ne viendra pas.

Néanmoins, on peut penser que ces différentes signatures sont liées au maintien du club en Top 14. Le MHR qui restent sur deux revers de rang en championnat est toujours dans la zone rouge. Quatre points séparent Montpellier du premier non relégable, à savoir Lyon après la 20e journée. TOP 14. Une nouvelle star sur la rade ? Toulon avancerait sur une piste à plus d’un million !